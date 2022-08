Adonis Preciado negó mala relación con Damian Díaz

Entornointeligente.com /

Adonis Preciado se refirió al estado de su vínculo con Damian Díaz después de ser mencionado en una intervención del volante. El jugador negó que exista una mala relación entre ambos.

En la rueda de prensa que brindó con Barcelona , el argentino nacionalizado ecuatoriano se refirió al próximo partido con Liga de Quito. A su vez, habló en relación a su desempeño y nombró a su compañero.

«No es necesario correr los 90 minutos para jugar, no se juega todo corriendo. Tenemos un equipo con gente que corre, con gente que piensa, con gente que ataca y un DT que decide cuánto juega cada uno. No voy a correr como Adonis Preciado, pero él seguramente no pensará lo mismo que yo «, sostuvo el ’10’ cuando fue consultado por su rendimiento, acciones y minutos.

Tras las declaraciones de Díaz, las redes se inundaron con comentarios e interpretaciones con respecto a estas. Allí se mencionó la posibilidad de que existan problemas entre los miembros de la plantilla.

Después de los suscitado, Preciado se manifestó por medio de sus cuentas. En el sector de ‘stories’ en Instagram, el mediocampista lateral subió una foto de ambos en su convocatoria a la Selección del Ecuador. De igual manera, dejó un mensaje.

«No entiendo a la gente. ¡Entre el ‘Kitu’ y yo no hay ni ha habido ninguna clase de problema! No inventen ni traten de de profundizar cosas «, señaló. Además, sostuvo que la declaración del capitán de Barcelona fue clara y entendible. Horas más tarde retiró la publicación antes de que esta se elimine automáticamente.

Durante el pasado duelo contra Orense, el deportista de 36 años volvió al rol titular luego de cinco compromisos en los que ocupó el banco o quedó fuera de la convocatoria. Allí, marcó de penal uno de los tantos que le dieron la victoria a la escuadra torera.

Relación con Célico Esta no es la primera vez que Damián Díaz se ve envuelto en polémicas con personal del ‘Ídolo’. Después de que el DT Jorge Célico dijese que la presencia de líderes negativos puede dañar a un club, los reflectores apuntaron hacia el volante ofensivo.

Célico negó haberse referido a él, dijo que lo hizo de forma general y señaló que no habían roces . Pese a ello, el futbolista fue relegado al banco en las siguientes fechas. A su vez, luego de que la dirigencia señaló que el técnico designaría quién cobre los penales, el mediocampista lo cedió a un juvenil.

En el siguiente duelo frente a los albos, él jugador surgido en Rosario Central. tendrá la posibilidad de mantener su titularidad. El evento será el domingo 28 de agosto de 2022 a las 19:00 .

LINK ORIGINAL: Bendito Futbol

Entornointeligente.com