Daniela Darcourt a Tony Succar: “Sigamos creando y haciendo mucha música”

Los cantantes Daniela Darcourt y Tony Succar trabajan juntos en un nuevo proyecto musical, según dejaron entrever ambos a través de post e historias en sus respectivas cuentas de Instagram.

En el caso de la intérprete de “Señor Mentira” , publicó una fotografía junto a un extenso texto y recordó cómo se conoció con el dos veces ganador del Premio Grammy .

“Ayer que conocí por primera vez Unity One Studio recordé que hace casi cinco años ya, descubrí el mega talento de este hombre”, dice al mencionar el estudio de grabación propiedad de Succar .

“Le escribí diciéndole que admiraba mucho su chamba y que me encantaría conocerlo algún día. Cuatro años después, tocamos juntos un 18 de febrero en el mega concierto para Perú (el mismo día en que le escribí el mensaje). Nos hicimos hermanos y andamos orgullosos el uno del otro”, agregó.

Más adelante, Daniela Darcout se dirige al cantante de “Sentimiento original” y “Tenemos que repetirlo” para expresar la admiración que le despierta

“Tony Succar, tú mejor que nadie sabes cuánto te adoro, quiero y respeto a ti, a tu familia, a tu trabajo, a tu corazón. Eres un maravilloso productor, pero sobre todo, un increíble amigo y compañero”

“Sigamos creando y haciendo mucha música. Ojalá la vida nos permita seguir celebrando juntos cada uno de nuestros logros, con abrazos llenos de energía incluidos. Cuentas conmigo por siempre y para siempre”, aseguró

La salsera concluyó su mensaje al hacer alusión a la fotografía de ambos, donde ella sostiene los dos premios que Tony Succar ganó en 2019 por mejor “Mejor álbum de salsa” y “Mejor productor”

“Prometo que en la próxima foto que tengamos, se sumarán mis Grammys también”, afirmó Daniela Darcourt

