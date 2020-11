Raúl Jiménez fue operado con éxito de una fractura de cráneo

EFE/Unión Radio

Londres.- El mexicano Raúl Jiménez ha sido operado con éxito de una fractura de cráneo sufrida en el partido de este domingo contra el Arsenal .

Raul is comfortable following an operation last night, which he underwent in a London hospital.

He has our love and support as he begins a period of recovery.

We're all with you, @Raul_Jimenez9

— Wolves (@Wolves) November 30, 2020 El delantero del Wolves se marchó del campo inmovilizado y con oxígeno asistido tras un choque con David Luiz.

Jiménez fue trasladado inmediatamente a un hospital de Londres, donde se fue sometido a una intervención quirúrgica

«Raúl se encuentra bien después de la operación de la pasada noche, la cual se le realizó en un hospital de Londres» , dijo el Wolverhampton Wanderers en un comunicado

El club inglés agradeció la ayuda al equipo médico del Arsenal, a los enfermeros y a los cirujanos por su «rápida respuesta»

«El club pide ahora que Raúl y su familia se merecen un periodo de privacidad antes de que se dé alguna noticia más sobre él».

