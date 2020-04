Hoje é o Dia Nacional do índioBaú da RAC – Há 50 anos

Entornointeligente.com /

índios Kraós que estiveram em Campinas

HOJE É O DIA NACIONAL DO ÍNDIO Hoje, 19 de abril, é o Dia Nacional do Indio, data escolhida oficialmente para evocar o valor da contribuição indígena na formação brasileira, os vultos dos grandes índios que colaboraram para a grandeza da pátria, e sobretudo, para lembrar a grande dívida que a nação tem para com as tribos remanescentes, últimas representantes de um povo destinado a desaparecer. Não é segredo para ninguém que os índios vivem seus derradeiros tempos. Dizimados por efeito de grandes erros, como intromissões em seus aldeiamentos de pessoas incultas, sensacionalistas, inescrupulosas; doenças levadas pelos brancos, e para as quais seus organismos não possuem defesa, experiências infelizes de aldeiamento e de catequese – seu número diminui de ano para ano. REIVINDICAÇÕES NO DIA DO TRABALHADOR A reunião do Diretor Geral do Departamento Nacional do Trabalho, sr. Romulo Marinho, com as lideranças sindicais não foi, em absoluto, para exame das reivindicações a ser apresentadas pelos trabalhadores em memorial a ser encaminhado às autoridades federais no dia 1.o de Maio. O esclarecimento é do sr. Armando de Brito que justifica a confusão havida porque nessa reunião foram estabelecidas, preliminarmente, algumas das reivindicações. OPERAÇÃO MATA 378 NORTE-VIETNAMITAS 378 vietcongs morreram em consequência de vasta operação de “limpeza” levada a efeito pelas forças norte-americanas e sul-vietnamitas na fronteira entre o Vietnã e Cambodja, anunciou aqui um porta-voz militar. Este ultimo precisou que as ações se desenvolveram numa zona situada a oeste-noroeste de Saigon, contra as posições e as instalações da Frente Nacional de Libertação (FNL), ao longo do “Bico de Pato”. Os principais elementos que atuavam eram as forças regulares e regionais sulvietnamitas, apoiadas pela infantaria, a aviação e os carros blindados norte-americanos.

