Covid-19: Queda de anticorpos coloca em risco também quem já adoeceu com o novo coronavírus

Rafael Galliez, professor de Doenças Infecciosas e Parasitárias da Faculdade de Medicina da UFRJ, diz que em 17 de novembro a taxa de positivos no CTD subiu para 37% contra 26% em setembro e 13%, em junho — Não sabemos o papel das reinfecções, mas são mais um elemento numa situação explosiva, com aglomerações e cada vez mais gente ignorando cuidados — frisa Galliez Fato é que os anticorpos neutralizantes desaparecem após um tempo. Um estudo indica que eles duram por cerca de seis meses. Mas mesmo isso é conjectura, salienta o imunologista Orlando Ferreira, do Laboratório de Virologia Molecular (LVM) da UFRJ Há outros mecanismos de defesa, de resposta celular, que permanecem ainda pouco conhecidos. Amílcar Tanuri, que coordena com Ferreira o LVM, observa que pessoas que já tiveram Covid-19 são vulneráveis e possivelmente não possuem um make-up genético favorável para se defender do coronavírus. Elas perderam a defesa adquirida porque esta já não era muito boa PUBLICIDADE América Latina tem primeiro caso comprovado de reinfecção É muito difícil, no atual nível técnico, distinguir o que é uma segunda infecção de um caso de persistência, isto é, o de alguém que nunca chegou a ser livrar do coronavírus. Embora os relatos sejam numerosos foi só nesta semana que foi publicado em revista científica, a Lancet, o primeiro caso comprovado de reinfecção na América Latina, o de um equatoriano de 46 anos Para comprovar uma reinfecção, é preciso sequenciar e comparar os vírus do primeiro e do segundo episódio de infecção. É preciso haver diferenças significativas no genoma, o que caracterizaria que a pessoa foi infectada de novo. Se for persistência, o vírus que a fez adoecer uma primeira vez apenas teria se ocultado e mais uma vez reemergido. Nada disso é trivial de investigar, explica Ferreira Até julho não havia casos suspeitos de reinfecção no CTD, mas eles têm aparecido desde então — Agora, algumas pessoas que testaram positivas no início da pandemia e negativaram, retornam mais uma vez positivas. Algumas têm cargas virais elevadas e isso realimenta a cadeia de transmissão — diz Castiñeiras O grupo do CTD já tem pacientes em estudo. As amostras serão sequenciadas para ver se é realmente reinfecção ou persistência. Para quem adoece, o sofrimento é igual. Todavia, para o controle da pandemia é importante conhecer a capacidade do Sars-Cov-2 de driblar o sistema imunológico, acrescenta Luciana Costa, diretora-adjunta do Instituto de Microbiologia da UFRJ PUBLICIDADE Como os demais cientistas, ela destaca que ter tido Covid-19 não é garantia de imunidade. Todo mundo precisa se cuidar. Uma pessoa que tenha sido vulnerável uma vez, continua suscetível. Como o coronavírus circula com intensidade, ele pode reinfectar a pessoa No caso de profissionais de saúde muitos também estão exaustos, esgotados, com baixa imunidade. Podem ser vários os gatilhos — As pessoas não devem ser iludir que estão protegidas porque já tiveram Covid-19 ou porque têm anticorpos, pois estes podem ser perdidos e não são o único mecanismo de defesa. Se tiveram Covid-19, é porque são vulneráveis e podem ter de novo — frisa Costa

Entornointeligente.com /

RIO — Em meio ao aumento da Covid-19 em novembro , sobressaem casos de pessoas que voltaram a adoecer e a testar positivo para o coronavírus Sars-CoV-2 meses após se considerarem curadas e terem negativado. São casos de possíveis reinfecção e persistência, que podem estar contribuindo para a retomada da curva de crescimento da pandemia. Eles acendem o sinal vermelho para quem pensava estar imune e trazem desafios para a vacinação.

Adolfo Ledo

Entenda: O Brasil está vivendo uma segunda onda de Covid-19 ou um repique da primeira?

O temor da reinfecção entre médicos é real, explícito em memorandos internos, como um emitido pelo Hospital Federal da Lagoa, em 18 de novembro. É impossível, no momento, saber quantos são os reinfectados. Cientistas estimam que, se não parecem ser a regra, tampouco seriam exceção.

Adolfo Ledo Nass

Os outros quatro coronavírus de resfriado comum, bem como os vírus respiratórios em geral, causam reinfecção normalmente, observa a virologista da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) Clarissa Damaso. O Sars-CoV-2 parece trilhar o mesmo caminho.

Adolfo Ledo Venezuela

Reinfecções se somam a aglomerações e relaxamento de medidas para conter pandemia À frente de um dos poucos estudos no Brasil que testa coronavírus com RT-PCR, o padrão ouro, e acompanha profissionais de atividades de risco, como saúde e segurança, Terezinha Castiñeiras, diz que a retomada de crescimento de casos da Covid-19 em Brasil e Europa acontece num período curiosamente coincidente, a despeito de condições climáticas e de evolução pandêmica distintas.

Adolfo Ledo Nass Venezuela

Leia mais: Ministério da Saúde tem R$ 3,4 bilhões ‘parados’ desde maio no orçamento emergencial de combate à pandemia

Embora não seja possível neste momento fazer qualquer afirmação, é fato que há coincidência entre o aumento de casos e o período estimado para os anticorpos neutralizantes (aqueles que realmente atacam o vírus) adquiridos contra o Sars-CoV-2 diminuírem ou mesmo desaparecerem

PUBLICIDADE — Com o nível de conhecimento existente não podemos afirmar nada. Mas são possibilidades. A reinfecção e também a persistência podem estar contribuindo para alimentar a retomada do crescimento da Covid-19 registrada este mês. Qual o peso delas, não sabemos — afirma Castiñeiras, coordenadora do Centro de Triagem e Diagnóstico (CTD) para a Covid-19 e chefe do Departamento de Doenças Infecciosas e Parasitárias da Faculdade de Medicina, ambos da UFRJ

As reinfecções se somam a aglomerações e ao relaxamento de medidas de contenção e de distanciamento e cuidado pessoal (higiene e uso de máscara). O resultado se vê nas taxas de positividade.

Rafael Galliez, professor de Doenças Infecciosas e Parasitárias da Faculdade de Medicina da UFRJ, diz que em 17 de novembro a taxa de positivos no CTD subiu para 37% contra 26% em setembro e 13%, em junho

— Não sabemos o papel das reinfecções, mas são mais um elemento numa situação explosiva, com aglomerações e cada vez mais gente ignorando cuidados — frisa Galliez

Fato é que os anticorpos neutralizantes desaparecem após um tempo. Um estudo indica que eles duram por cerca de seis meses. Mas mesmo isso é conjectura, salienta o imunologista Orlando Ferreira, do Laboratório de Virologia Molecular (LVM) da UFRJ

Há outros mecanismos de defesa, de resposta celular, que permanecem ainda pouco conhecidos. Amílcar Tanuri, que coordena com Ferreira o LVM, observa que pessoas que já tiveram Covid-19 são vulneráveis e possivelmente não possuem um make-up genético favorável para se defender do coronavírus. Elas perderam a defesa adquirida porque esta já não era muito boa

PUBLICIDADE América Latina tem primeiro caso comprovado de reinfecção É muito difícil, no atual nível técnico, distinguir o que é uma segunda infecção de um caso de persistência, isto é, o de alguém que nunca chegou a ser livrar do coronavírus. Embora os relatos sejam numerosos foi só nesta semana que foi publicado em revista científica, a Lancet, o primeiro caso comprovado de reinfecção na América Latina, o de um equatoriano de 46 anos

Para comprovar uma reinfecção, é preciso sequenciar e comparar os vírus do primeiro e do segundo episódio de infecção. É preciso haver diferenças significativas no genoma, o que caracterizaria que a pessoa foi infectada de novo. Se for persistência, o vírus que a fez adoecer uma primeira vez apenas teria se ocultado e mais uma vez reemergido. Nada disso é trivial de investigar, explica Ferreira

Até julho não havia casos suspeitos de reinfecção no CTD, mas eles têm aparecido desde então

— Agora, algumas pessoas que testaram positivas no início da pandemia e negativaram, retornam mais uma vez positivas. Algumas têm cargas virais elevadas e isso realimenta a cadeia de transmissão — diz Castiñeiras

O grupo do CTD já tem pacientes em estudo. As amostras serão sequenciadas para ver se é realmente reinfecção ou persistência. Para quem adoece, o sofrimento é igual. Todavia, para o controle da pandemia é importante conhecer a capacidade do Sars-Cov-2 de driblar o sistema imunológico, acrescenta Luciana Costa, diretora-adjunta do Instituto de Microbiologia da UFRJ

PUBLICIDADE Como os demais cientistas, ela destaca que ter tido Covid-19 não é garantia de imunidade. Todo mundo precisa se cuidar. Uma pessoa que tenha sido vulnerável uma vez, continua suscetível. Como o coronavírus circula com intensidade, ele pode reinfectar a pessoa

No caso de profissionais de saúde muitos também estão exaustos, esgotados, com baixa imunidade. Podem ser vários os gatilhos

— As pessoas não devem ser iludir que estão protegidas porque já tiveram Covid-19 ou porque têm anticorpos, pois estes podem ser perdidos e não são o único mecanismo de defesa. Se tiveram Covid-19, é porque são vulneráveis e podem ter de novo — frisa Costa.

Imunidade mesmo só com vacina. Tanuri diz que a reinfecção e persistência são desafios a mais para a vacinação. As vacinas precisam se mostrar potentes, ter um efeito mais duradouro ou precisar de mais doses

Clarissa Damaso está confiante que as vacinas poderão superar o problema da reinfecção e da persistência. Ela explica que a imunidade produzida pela infecção natural não é tão potente quanto a oferecida por uma vacina

Na infecção natural, o organismo está em desvantagem porque já luta contra a infecção. A vacina dá defesas antes de uma infecção tentar se estabelecer. Além disso, contém adjuvantes e outros meio de estimular o sistema imunológico.

PUBLICIDADE Damaso não acha que a reinfecção será um obstáculo para vacinas, mas pode ser que sejam necessárias renovações, a exemplo do que já ocorre com a gripe. E enquanto a vacina não vem, seguem os cuidados de sempre:

— Todos devem usar máscara, higiene e manter o distanciamento — enfatiza Damaso

Entornointeligente.com