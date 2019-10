Miss España Ángela Ponce: “No nací fuerte, la vida me obligó a serlo” | ENTREVISTA

Entornointeligente.com /

” Ángela, despierta, ya estás operada “. Miss España 2018 resume con estas palabras, el momento más feliz de su vida. Tenía 24 años y la cirugía de reasignación de sexo con la que soñaba intensamente -desde que era adolescente- había sido un éxito. Ya ningún obstáculo le impedía perseguir nuevos y ambiociosos retos. Estaba a un paso de convertirse en la mujer más bella de su país.

Ángela Ponce, la primera mujer transgénero en participar en el Miss Universo, se encuentra en Lima invitada por la organización del Miss Perú Universo , para formar parte de Reina de Reinas , ceremonia que se realizará este domingo en el Gran Maracaná de Jesús María. En entrevista con El Comercio habló sobre su participación en el certamen peruano, sus nuevos desafíos y su lucha por ser ella misma en una sociedad llena de prejuicios.

Ángela Ponce. (Foto: Hugo Pérez/ El Comercio) -Rompiste con estereotipos sociales al obtener la corona del Miss España Universo. ¿De qué forma ese título de belleza cambió tu vida?

En lo profesional cambió a un nivel importante, pues he recibido muchas propuestas interesantes que me están haciendo crecer. En lo personal, sigo siendo la misma niña de siempre, aunque con más responsabilidades.

-¿Qué propuestas laborales has recibido?

Después del concurso me propusieron ser la nueva embajadora de Pantene, también me han dicho para actuar en series y películas, estoy hacienda pruebas. Son puertas que se están abriendo, probaré un poquito de todo y al final decidiré dónde quedarme.

-¿Qué tuviste que sacrificar para obtener el título de Miss España Universo?

Mi intimidad, pero es algo que ahora agradezco. Antes tenía miedo conocer a alguien y que luego me reclame por no haberle hablado de mi pasado. Odiaba que las personas exigieran que lleve un cartel en la frente especificando que soy una mujer trans. Ahora todo el mundo sabe quién soy, me ahorro explicaciones.

-¿Qué es ser mujer para ti?

Lo que ha sido mi abuela, mi madre, lo que es una mujer con rasgos asiáticos que se siente española.

-¿Tienes pareja?

No tengo una relación estable, pero nunca estoy cerrada al amor, porque, además, creo que es una de las cosas más bonitas que podemos experimentar. Yo fluyo muchísimo, conozco a las personas, pero hasta el momento no hay ninguna que me haya robado el corazón.

-¿Formar una familia, tener hijos, está en tus planes?

Me gustaría tener una familia numerosa y tradicional, con niños, niñas y hasta un perro.

-¿Cómo le hiciste frente a la discriminación para que no afectara tu desarrollo personal?

Mis padres fueron el escudo que tuve de cara a la sociedad, cuando era pequeña y la gente no aceptaba esa condición. Pero en el colegio o en la calle no estaban ellos, fue difícil, crecí siendo señalada. Y así como tengo recuerdos tristes, también tengo recuerdos alegres. No nací fuerte, la vida me obligó a serlo.

-¿Cuál es el recuerdo más alegre que tienes?

Por lo anhelado y soñado, es el día que estaba dormida y escuché: ” Ángela, despierta, ya estás operada “. Fue uno de los momentos más felices de mi vida

Ángela Ponce. (Foto: Hugo Pérez/ El Comercio) -¿En qué pensabas durante el emotivo homenaje que te dedicó la organización del Miss Universo??

Sentí mucho orgullo y felicidad. Me quité la bandera de mi país y la levanté porque me sentía orgullosa de lo que había logrado

-¿Siendo una participante transgénero, en algún momento te sentiste en desventaja con respecto a las demás candidatas del Miss Universo?

Nunca sentí que la organización me trató diferente al resto, ni para bien, ni para mal. Era una más y nunca me sentí en desventaja con respecto a ello, ni con respecto a mis compañeras. Todas éramos iguales. Sin embargo, sí sentí que estaba en desventaja, socialmente hablando, pues me iba a enfrentar a un jurado que podría no estar de acuerdo con mi participación

-¿Qué te llevó a participar en un certamen de belleza?

Lo que me llevó a ser modelo: el querer demostrar y callar boca. Durante un tiempo sientes que no eres guapa, porque así te lo hacen ver. Pensaba que al ser modelo, me iban a aceptar más. Quería demostrar que podía estar en una pasarla y caminar bien

-¿Te falta algo más por demostrar?

Creo que todo lo que tenía que demostrar ya lo hice, ahora simplemente tengo que ser como soy y soy feliz

-¿Te arrepientes de algo que hayas hecho?

He cometido muchos errores en mi vida, pero no me arrepiento, ni cambiaría nada, porque ellos me condujeron hasta aquí. Ahora tengo claro mis objetivos: luchar por mis sueños y cumplirlos

Ángela Ponce. (Foto: Hugo Pérez/ El Comercio) -¿Qué sueño tienes por cumplir?

Sensibilizar y acabar con el estigma que afecta a los niños y adolescentes transexuales y transgénero del mundo. Soy activista y seguiré siéndolo para motivar y hablar de la diversidad y de las identidades que existen el mundo.

-¿Participarás en Reina de Reinas como parte del jurado?

No sé si voy a ser jurado, pero sé que voy a tener un papel fundamental, muy bonito

