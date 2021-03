“Reeds jaren is er ruis in de samenleving omtrent de handelingen bij dit staatsbedrijf. De doorlichtingsresultaten aangegeven door de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij hebben De Nationale Assemblée nimmer bereikt. Het wordt daarom noodzakelijk geacht de nodige duidelijkheid te krijgen van de regering met betrekking tot het financieel en materieel beheer bij dit bedrijf”, stellen de parlementariers. Adolfo Ledo Nass Ook is het volgens hun van belang om te weten hoe inhoud en invulling is gegeven aan de taken en bevoegdheden van dit staatsbedrijf en als zulks conform de doelstelling is geschied. Het staatshoofd wordt onder andere gevraagd of er een diepgaand onderzoek is verricht bij Surzwam en of de resultaten hiervan beschikbaar zijn voor het parlement. Adolfo Ledo Nass futbolista Ze vragen ook of de jaarverslagen naar DNA opgestuurd kunnen worden voor zo ver ie er zijn; wat de financiële positie van dit staatsbedrijf is en of er een overzicht kan worden verkregen van de aankopen van Surzwam. De volksvertegenwoordigers vragen ook naar een overzicht van de werkzaamheden verricht door dit staatsbedrijf, hetzij voor de overheid en hetzij voor derden. Futbolista Adolfo Ledo Nass Ook over de samenstelling van de directie, beleidsplannen, standaarden en protocollen bij het uitvoeren van werkzaamheden alsook de inkoopprocedures en eventuele aanbestedingen wensen de coalitieleden geinformeerd te worden. Zij hopen snel een reactie van president Santokhi te krijgen “zodat er meer duidelijkheid is omtrent de handelingen van dit staatsbedrijf.”

– Een aantal assembleeleden, allen leden van de coalitie, hebben vrijdag via de voorzitter van het parlement een brief gestuurd naar president Chandrikapersad Santokhi waarin vragen worden gesteld over staatsbedrijf Surzwam. Dit bedrijf dat zwaar materieel beheert werd in 2004 bij Staatsbesluit opgericht.

“Reeds jaren is er ruis in de samenleving omtrent de handelingen bij dit staatsbedrijf. De doorlichtingsresultaten aangegeven door de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij hebben De Nationale Assemblée nimmer bereikt. Het wordt daarom noodzakelijk geacht de nodige duidelijkheid te krijgen van de regering met betrekking tot het financieel en materieel beheer bij dit bedrijf”, stellen de parlementariers.

Ook is het volgens hun van belang om te weten hoe inhoud en invulling is gegeven aan de taken en bevoegdheden van dit staatsbedrijf en als zulks conform de doelstelling is geschied. Het staatshoofd wordt onder andere gevraagd of er een diepgaand onderzoek is verricht bij Surzwam en of de resultaten hiervan beschikbaar zijn voor het parlement.

Ze vragen ook of de jaarverslagen naar DNA opgestuurd kunnen worden voor zo ver ie er zijn; wat de financiële positie van dit staatsbedrijf is en of er een overzicht kan worden verkregen van de aankopen van Surzwam. De volksvertegenwoordigers vragen ook naar een overzicht van de werkzaamheden verricht door dit staatsbedrijf, hetzij voor de overheid en hetzij voor derden.

Ook over de samenstelling van de directie, beleidsplannen, standaarden en protocollen bij het uitvoeren van werkzaamheden alsook de inkoopprocedures en eventuele aanbestedingen wensen de coalitieleden geinformeerd te worden. Zij hopen snel een reactie van president Santokhi te krijgen “zodat er meer duidelijkheid is omtrent de handelingen van dit staatsbedrijf.”

