Las tres jóvenes estrellas que busca contratar el Manchester United para armar un equipo soñado

Manchester United se encuentra en cuartos de final de la FA Cup (enfrentará a Leicester City), en octavos de la Europa League (chocará ante Milan de Italia) y en la segunda colocación en la Premier League (con un juego menos aparece a 15 unidades del líder Manchester City), pero no se conforma y va por más. Así lo advirtió Edward Woodward, vicepresidente ejecutivo de la institución.

“Continuaremos apoyando a Ole Gunnar Solskjær con un enfoque planificado a largo plazo para el mercado, centrado en las ventanas de verano”, advirtió el directivo, quien busca complacer todos los deseos del noruego en la próxima ventana de transferencias.

Como primer punto, los mandatarios buscarán retener a Paul Pogba, cuyo vínculo finaliza en junio de 2022. Pese a la compleja relación con su agente Mino Raiola, los Diablos Rojos confían en asegurarse la permanencia del francés, quien se convirtió en una pieza vital en el último tiempo.

Más allá de algunas actuaciones irregulares, la confianza del entrenador sigue siendo plena con David De Gea para ser el arquero titular. Según develó Mirror, en los laterales continuarán como fijas Aaron Wan-Bissaka y Luke Shaw. La primera novedad estará en el acompañante de Harry Maguire en la zaga central. El primer apuntado por el entrenador es Jules Koundé

El marcador central francés de 22 años del Sevilla es una de las revelaciones de La Liga y aparece en la parte alta de las prioridades para la defensa, incluso por delante de Raphaël Varane (Real Madrid) o Tyrone Mings (Aston Villa). Su ficha rondaría los 65 millones de euros

El triángulo conformado por Scott McTominay, Pogba y Bruno Fernandes pasó a ser uno de los puntos altos del Manchester United, por lo que los otros dos objetivos estarán centrados en buscar los acompañantes ideales para Marcus Rashford en la ofensiva

Una de las opciones es la de un viejo conocido: Jadon Sancho. El extremo de 20 años del Borussia Dortmund se encuentra en la órbita de los Diablos Rojos desde hace varios mercados e intentará cerrarlo en los próximos meses. Su desembarco significaría una erogación de entre 80 y 100 millones de euros

El puesto de goleador tampoco será sencillo de tachar de la lista, ya que el apuntado por Solskjaer es nada más ni nada menos que Erling Haaland. El centrodelantero del Borussia Dortmund tiene 20 años, es señalado como uno de los mejores jóvenes proyectos del planeta y es pretendido por otros dos equipos que cuentan con una abultada billetera: Real Madrid y Manchester City. En el United confían en que el entrenador noruego podría seducirlo

De esta manera, el Dream Team que buscan armar en Manchester estaría conformado por De Gea; Wan-Bissaka, Kounde, Maguire, Shaw; McTominay, Pogba; Fernandes; Sancho, Haaland y Rashford

