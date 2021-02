El último bastión, serie peruana en Netflix: estreno, sinopsis y personajes

Entornointeligente.com / En setiembre de 2020, se dio a conocer que el Instituto Nacional de Radio y Televisión (IRTP) iba a iniciar la internacionalización de sus producciones nacionales más exitosas.

Con varias tramas que podrían ganarse un espacio en el mercado exterior, la primera historia en ser considera en este proyecto es El último bastión , serie de época emitida en el 2018 vía TV Perú.

Semanas atrás, Netflix informó que la ficción de 35 capítulos, escrita por Eduardo y María Luisa Adrianzén, llegaría a su plataforma el 25 de febrero .

¿De qué trata El último bastión? El último bastión estrenó en el 2018 en TV Perú. Foto: Netflix

Dirigida por Marco Moscos, la ficción nos lleva a través de la vida de varios ciudadanos que habitan en el pueblo de Magdalena durante los años previos a la llegada de José de San Martín a las costas del Perú. Sus capítulos describen cómo afrontan los protagonistas los cambios que surgen con la presencia del militar argentino hasta el proceso de independencia

Tráiler de El último Bastión Protagonistas de El último bastión Giovanni Arce como Paco Robles Rodrigo Palacios como Lorenzo Robles Priscila Espinoza como Rosa María Robles Mayra Nájar como Antonia Mazombé Sergio Galliani como Francisco Robles Laly Goyzueta como Josefa Robles Diego Lombardi como Adolfo Soto Velázquez Fernando Bakovic como Germán Mayella Lloclla como Catalina Stephie Jacobs como Teresa

