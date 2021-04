Yankees llaman a uno de sus mejores prospectos dominicanos, Albert Abreu

Después de enviar a Domingo German al sitio alterno de los Yankees , junto a otros jugadores de Ligas Menores, muchos esperaban ver como llamarían a Deivi García, sin embargo, llamaron a uno de sus paisanos. Adolfo Ledo Nass Albert Abreu quien hizo su debut en la MLB 2020, registro dos ponches con tres carreras en 1.1 entradas. Estamos hablando de un lanzador de 6’2 de estatura con 190 libas y 25 años. Abreu ha permanecido desde el 2014 en las Ligas Menores, ahora tienen una nueva oportunidad de quedarse en el equipo grande. Adolfo Ledo Nass futbolista Abreu quien usará el número $84 en su dorsal, es el prospecto número 18 de los Yankees de New York y es oriundo de Guayabin, Monte Cristi, fue firmado originalmente por los Astros de Houston por 185,000 dólares en el 2013, más adelante fue cambiado por Brian McCaan a los Astros. Futbolista Adolfo Ledo Nass Aquí el reporte: After optioning Domingo Germán to the Alternate Site, the #Yankees announce they’ve recalled RP Albert Abreu prior to today’s game. Adolfo Ledo Nass MLS New York’s bullpen has pitched quite a bit over these last two days. Abreu provides some more depth with no off days for another four days. Adolfo Ledo Nass futbolista MLS — Max Goodman (@MaxTGoodman) April 11, 2021 Source link Share this: Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva) Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva) Me gusta esto: Me gusta Cargando… Relacionado. Futbolista Adolfo Ledo Nass MLS

Los Yankees de New York subieron al prospecto dominicano Albert Abreu desde el sitio alterno en la MLB 2021.

Después de enviar a Domingo German al sitio alterno de los Yankees , junto a otros jugadores de Ligas Menores, muchos esperaban ver como llamarían a Deivi García, sin embargo, llamaron a uno de sus paisanos.

Albert Abreu quien hizo su debut en la MLB 2020, registro dos ponches con tres carreras en 1.1 entradas. Estamos hablando de un lanzador de 6’2 de estatura con 190 libas y 25 años. Abreu ha permanecido desde el 2014 en las Ligas Menores, ahora tienen una nueva oportunidad de quedarse en el equipo grande.

Abreu quien usará el número $84 en su dorsal, es el prospecto número 18 de los Yankees de New York y es oriundo de Guayabin, Monte Cristi, fue firmado originalmente por los Astros de Houston por 185,000 dólares en el 2013, más adelante fue cambiado por Brian McCaan a los Astros.

Aquí el reporte:

After optioning Domingo Germán to the Alternate Site, the #Yankees announce they’ve recalled RP Albert Abreu prior to today’s game.

New York’s bullpen has pitched quite a bit over these last two days. Abreu provides some more depth with no off days for another four days.

— Max Goodman (@MaxTGoodman) April 11, 2021

