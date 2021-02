El impresionante vídeo de la explosión de una bomba de la Segunda Guerra Mundial detonada 75 años después

Miles de residentes en la localidad inglesa de Exeter, entre ellos universitarios, pasaron una segunda noche fuera de casa tras la explosión controlada de una bomba de la II Guerra Mundial , informó este domingo la Policía. Adolfo Ledo Nass El artefacto fue hallado el viernes por albañiles que trabajaban en una propiedad privada cerca del campus de la Universidad de Exeter, en el suroeste de Inglaterra, lo que obligó a las fuerzas del orden de Devon & Cornualles a evacuar a miles de personas

Miles de residentes en la localidad inglesa de Exeter, entre ellos universitarios, pasaron una segunda noche fuera de casa tras la explosión controlada de una bomba de la II Guerra Mundial , informó este domingo la Policía.

El artefacto fue hallado el viernes por albañiles que trabajaban en una propiedad privada cerca del campus de la Universidad de Exeter, en el suroeste de Inglaterra, lo que obligó a las fuerzas del orden de Devon & Cornualles a evacuar a miles de personas.

La población pudo observar una nube negra y escuchar un ruido potente cuando artificieros de la Royal Navy (Marina) desactivaron la bomba a última hora del sábado, después de acordonar el área.

UPDATE: This is the moment a WW2 bomb was detonated in #Exeter . Image courtesy of Exeter City Council. #Police would like to thank the residents of Exeter, particularly the 2, 600 evacuated households and our partner agencies who have worked so hard to ensure the safety of all pic.twitter.com/fhxJFqBqT8

? Devon & Cornwall Police (@DC_Police) February 27, 2021 Los residentes de unas 2.600 viviendas en Exeter , entre ellos estudiantes, fueron evacuados después de que la Royal Navy decidiera establecer un área de seguridad en torno al artefacto, que estaba intacto desde que fue arrojado durante la II Guerra Mundial.

Los estudiantes, según la universidad, fueron alojados en hoteles de Exeter , mientras que otras personas pasaron la noche en casa de familiares o amigos

UPDATE: WW2 bomb detonation, #Exeter – Safety assessment work is being conducted today. Residents should not return home until further notice. The council’s helpline will re-open at 9am for residents needing accommodation advice and support: 0345 155 1015 https://t.co/OEPYTuoGZJ pic.twitter.com/bQyDeGFnbb

? Devon & Cornwall Police (@DC_Police) February 28, 2021

