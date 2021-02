Escritórios já preparam ações coletivas contra a Petrobras nos EUA

Entornointeligente.com /

RIO – O advogado André de Almeida, um dos idealizadores da ação coletiva (class action) que levou a Petrobras a pagar US$ 2,9 bilhões para encerrar uma disputa judicial com acionistas nos Estados Unidos em 2018, já mira uma nova batalha na justiça em Nova York.

Entrevista: ‘A mudança pode parar na Justiça’, diz representante dos minoritários no conselheiro da Petrobras

Ele tem entre seus clientes fundos de investimentos que são acionistas da estatal. Já na sexta-feira esse era um dos temores entre executivos de alto escalão da estatal, sobretudo das áreas de governança, jurídica e financeira.

O tom de ameaça ganhou ainda mais força após a gestora Aberdeen Standard Investments, dona de 0,5% do capital social da estatal, ter enviado carta ao Conselho da estatal.

A Almeida Advogados, em parceria com o escritório Wolf Popper LLP, foi quem protocolou a primeira petição que gerou a class action em NY em dezembro de 2014. A estratégia é fazer parceria com outras bancas no exterior novamente. Segundo Almeida, a forma como o presidente Jair Bolsonaro anunciou a troca no comando da estatal é mais um exemplo de ilegalidade que acontece na empresa

– O governo se comporta como se fosse o único dono da Petrobras, atropelando os acionistas minoritários. Vou buscar a justiça nos Estados Unidos. Já estou trabalhando nisso com os clientes – disse Almeida

Segundo ele, a ilegaligade no processo consiste na declaração do presidente Jair Bolsonaro de que a mudança no comando da estatal teve como preocupação o aumento nos preços dos combustíveis

– A política de preços da Petrobras não deve ser usada como uma política pública. E as declarações de Bolsonaro já demonstram que toda essa mudança foi feita em virtude disso. Isso ficou claro para todos – afirmou ele

Bolsonaro: O petróleo é nosso ou é de um pequeno grupo no Brasil?’

Almeida alertou ainda para o fato em torno da decisão do Conselho de Administração da Petrobras, que se reúne amanhã para avaliar ou não a convocação de uma Assembleia Geral para eleger um novo conselho e iniciar o processo de entrada do general Joaquim Silva e Luna no comando da companhia no lugar de Roberto Castello Branco

– Se o Conselho de Administração aprovar o pedido da União estará comentendo um ilícito. Isso vale até mesmo para os integrantes do Conselho que foram indicados pela União. Assim que eles aceitaram o cargo a preocupação é com os interesses da empresa. Eles não são servos do governo. Tem que se preservar o respeito ao Estatuto Social da empresa – explicou Almeida

PUBLICIDADE O advogado cita diferenças entre a crise atual e a anterior, quando foram revelados os casos de corrupção com a Operação Lava-Jato. Na ocasião, a empresa, segundo ele, teria sido conivente com os contratos superfaturados e o esquema de pagamento de propina nas licitações, que resultou na prisão de diretores da estatal e presidentes de construtoras

Crise: Troca no comando da Petrobras deve travar venda de refinarias e empresas

Desta vez, a ilegalidade é conduzir ações que não levam em conta o melhor interesse dos acionistas

– É um déjà vu – disse ele, que já lançou um livro contando a história da Class action contra a Petrobras (“A maior ação do mundo”).

