ATV EN VIVO: Canelo vs. Yildirim, horario y canal GRATIS para ver la pelea

'Canelo' Álvarez y Avni Yildirim EN VIVO pelearán por el título supermediano de la CMB. Ambos deportistas se verán las caras HOY, sábado 27 de febrero, en el Hard Rock Stadium de Miami en el estado de Florida, Estados Unidos, a las 7.00 p. m . El mexicano que lleva una lista de peleas positivas se enfrentará con el turco que promete jugárselo todo.

El mexicano ‘ Canelo ’, de 30 años, tiene un registro de 54 victorias (36 nocauts), una derrota y dos empates. También posee los cinturones de peso supermediano (168 libras, 76,2 kilos) de la AMB (Asociación Mundial de Boxeo) y del CMB (Consejo Mundial de Boxeo). En su carrera solo ha perdido ante el estelar Floyd Mayweather Jr. por puntos en setiembre de 2013.

Por su parte, el turco Yildirim , de 29 años, cuenta con un balance de 21 victorias (12 nocauts) y dos derrotas (un nocaut). No tiene peleas desde el 23 de febrero de 2019 tras un combate en el que perdió ante el estadounidense Anthony Dirrell.

¿Cuándo es la pelea de ‘Canelo’ Álvarez vs. Yildirim? Saúl ‘Canelo’ Álvarez vs. Avni Yildirim se enfrentarán en una nueva noche boxística HOY, sábado 27 de febrero, en el ring de Hard Rock Stadium en suelo estadounidense

¿A qué hora es la pelea de ‘Canelo’ vs Yildirim? Los boxeadores se verán las caras HOY, sábado 27 de febrero . La cita tendrá lugar en el Hard Rock Stadium, Estados Unidos, desde las 7.00 p. m. (hora peruana ). En territorio mexicano, la velada empezará a las 6.00 p. m. Te compartimos el horario estelar en el resto del mundo

Perú – 7.00 p. m. en Lima México – 6.00 p. m. en Ciudad de México Ecuador – 7.00 p. m. en Quito Estados Unidos – 4.00 p. m. en Los Ángeles Estados Unidos – 6.00 p. m. en Texas Estados Unidos – 7.00 p. m. en Miami Colombia – 7.00 p. m. en Bogotá Argentina – 9.00 p. m. en Buenos Aires España – 1.00 a. m. en Madrid (día siguiente) España – 12.00 p. m. en Islas Canarias (día siguiente) Uruguay – 9.00 p. m. en Montevideo Paraguay – 9.00 p. m. en Asunción Chile – 9.00 p. m. en Santiago Brasil – 9.00 p. m. en Brasilia Bolivia – 8.00 p. m. en La Paz Venezuela – 8.00 p. m. en Caracas Canadá – 7.00 p. m. en Toronto Italia – 1.00 a. m. en Roma (día siguiente) Francia – 1.00 a. m. en París (día siguiente) Alemania – 1.00 a. m. en Berlín (día siguiente) Portugal – 12.00 a. m. en Lisboa (día siguiente) Holanda – 1.00 a. m. en Ámsterdam (día siguiente) Inglaterra – 12.00 a. m. en Londres (día siguiente). ‘Canelo’ Álvarez vs. Yildirim: canales de transmisión Estados Unidos: 7.00 p. m. / DAZN México: 6.00 p. m. / ESPN y ESPN 2 Colombia: 7.00 p. m. / ESPN y ESPN 2 Chile: 9.00 p. m. / ESPN y ESPN 2 Argentina: 9.00 p. m. / ESPN y ESPN 2 Perú: 7.00 p. m. / ESPN y ESPN 2. ¿Dónde ver ‘Canelo’ Álvarez vs. Yildirim EN VIVO ONLINE GRATIS? Para que te mantengas informado con todas las incidencias previas al combate, así como la mejor información sobre horarios y guías de canales, revisa la cobertura ONLINE de La República Deportes , que te brinda también la narración round por round de este vibrante evento. También puedes acceder por otras modalidades

Inicia sesión en Samsung App Store (asegúrate de que el dispositivo esté conectado a Internet) Introduce DAZNen el campo de búsqueda Sigue las instrucciones en pantalla para instalar la app DAZN Para desinstalar el app de DAZN, por favor ve a la flecha hacia abajo y elige eliminar Luego, dirígete a la app DAZN de tu Smart TV En la app de DAZN, haz clic en registrarse Introduce tu información personal Rellena tus detalles de pago presiona confirmar. ATV EN VIVO El esperado combate podrá ser vista en el Perú a través de la señal de cable de ESPN y ESPN 2 a partir de las 7.00 p. m. Pero también podrás disfrutar el espectáculo por la señal abierta de ATV , ya que cuenta con los derechos televisivos para la transmisión

¿Qué canal es ATV en Perú? La lista de canales de señal abierta ATV en territorio peruano es:

Movistar TV (analógico): Canal 9 Movistar TV (Digital): Canal 9 Claro TV: Canal 9 DirecTV: Canal 199 Best Cable: Canal 9 Digital: Canal 9.1 Señal Abierta ATV: Canal 9 . Cartelera completa de la pelea de ‘Canelo’ vs. Yildirim Canelo Álvarez vs. Avni Yilidirim Julio César Martínez vs. McWilliams Arroyo Zhilei Zhang vs. Jerry Forrest Diego Pacheco vs. Rodolfo Gómez Jr. Alexis Espino vs. Ashton Sykes Alexis Eduardo Molina vs. Por determinar Marc Castro vs. Lester Brown Aaron Aponte vs. Harry Gigliotti Keyshawn Davis vs. Lester Brown. ¿Dónde se realizará la pelea de ‘Canelo’ Álvarez vs. Yildirim? El ring del Hard Rock Stadium en Florida, Estados Unidos , será el centro de atención este fin de semana. El CMB será transmitido por DAZN en Estados Unidos y México . En territorio peruano también podrás disfrutar de la pelea por ATV en su señal abierta de canal 9

