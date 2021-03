Dulce María reveló porqué no participó en el concierto de RBD y el resultado que esto le dejó

Y es que a punto de dar a luz y en medio de la pandemia, a Dulce María le pareció imprudente y arriesgado dar un concierto, ya que, habría muchas personas involucradas detrás de escena, y sin duda pondría en peligro a su recién nacida y a su esposo

Aunque el público quedó con ganas de más, un nuevo reencuentro de RBD estaría cada vez más lejos y si de reunir a los integrantes en su totalidad se trata, más lejos aún. Dulce María participó en una entrevista para el programa De primera mano, y reveló las consecuencias que le dejó haberse negado a participar.

Los compañeros de Dulce se disgustaron tanto que ya no le hablan, todo esto luego de que la también actriz dijera que no iba a participar en el show.

Con información de El Farandi En diciembre de 2020 el legendario grupo presentó un concierto virtual, en el cual la cantante no tuvo participación, ya que, a principios de ese mes se estrenó como madre. Sin embargo, no fue la única ausente; Poncho Herrera manifestó no estar interesado en la música por estar enfocado en la actuación.

Durante la promoción de su nueva canción Nunca , la actriz habló del regreso de RBD a lo que demostró sentirse contenta por este regreso para la banda y la alegría que da a sus fanáticos. Además en la entrevista le preguntaron si se arrepentía de no haber sido parte del concierto

No, definitivamente no me arrepiento. Me costó mucho trabajo decir que no, por mi embarazo por la pandemia, y ves que Any se contagió y contagió a su familia y todo, y gracias a Dios están bien; pero yo no me lo hubiera perdonado, estar ahí y contagiarme, justo por eso no quería” , expresó como el motivo principal de su decisión. También se profundizó en cómo está su relación actualmente con Anahí , Christian, Maite y Christopher : “La última vez que hablé con ellos fue cuando les dije que no iba a participar, que les mandé un mensaje de diez minutos y ya nadie me contestó. Donde yo también esperaba este apoyo y esta empatía, y después de tanto tiempo y en un momento tan importante para mí que era mi embarazo” , señaló la artista, dando a entender los causantes de este distanciamiento. “Entonces ya de ahí la verdad es que no, no he sabido nada de ellos, no he podido hablar con esta cercanía”.

