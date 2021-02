Ignacio Ruglio y la molestia de Peñarol con los arbitrajes: “Que alguien se haga cargo”

RELACIONADAS La buena noticia en Peñarol fue el regreso de David Terans tras superar el desgarro By Enrique Arrillaga La buena noticia en Peñarol fue el regreso de David Terans tras superar el desgarro ¿Y ahora? Peñarol no pudo con Liverpool y se aleja cada vez más del título By Enrique Arrillaga ¿Y ahora? Peñarol no pudo con Liverpool y se aleja cada vez más del título Liverpool 1-Peñarol 1: El envión del aurinegro terminó en Belvedere By Pablo Cupese Liverpool 1-Peñarol 1: El envión del aurinegro terminó en Belvedere Carlos Rodríguez pide a Liga de Quito que le facilite su salida a Peñarol By Daniel Rosa Carlos Rodríguez pide a Liga de Quito que le facilite su salida a Peñarol

Peñarol volvió a dejar puntos por el camino y el presidente Ignacio Ruglio dejó en claro su postura: la molestia del club es grande con algunos arbitrajes que le han hecho perder puntos importantes en la pelea por el Torneo Clausura .

“Desde la primera fecha que vienen con errores, que expulsan a Dawson sin tener que ser expulsado, que te piden perdón y te dicen que las cosas se van a corregir y no se corrigen. De siete goles que llevamos en contra cinco son de penal y al menos dos muy dudosos. A nosotros cuatro penales claros no nos cobraron como el último que se le acostaron arriba a Nahuelpán con el árbitro a dos metros”, le dijo Ignacio Ruglio a Ovación

El titular carbonero recordó que “el hecho de que el jugador de Deportivo Maldonado con el que empatamos y perdimos dos puntos por un penal que después el mismo futbolista se ríe en declaraciones diciendo que se había tirado , hizo que yo vuelva a llamar a todos los involucrados: Ejecutivo de la AUF , Colegio de Árbitros y todos me dicen que están viendo de corregir esas cosas, pero perdemos puntos en un campeonato para el que trabajamos mucho para ganarlo, más allá de que también está el hecho de jugar bien un partido y mal el otro, de jugar muy bien un primer tiempo y mal el segundo. Eso es indiferente. Ahora, si vos tenés que ganar los partidos y hay varios que no los ganás por errores arbitrales hay alguien o algo que está influyendo de forma directa sobre nuestro trabajo”

El penal de Almeida a Nahuelpán que reclama Peñarol. Foto: Captura. La molestia de los aurinegros es grande y sobre todo con el partido de ayer, porque entienden que el árbitro Andrés Matonte no sancionó un claro penal de Christian Almeida sobre Ariel Nahuelpán cuando el encuentro estaba 1-1 en Belvedere, resultado que terminó siendo el definitivo y que dejó al mirasol sin poder descontarle puntos al líder del Clausura.

La buena noticia en Peñarol fue el regreso de David Terans tras superar el desgarro By Enrique Arrillaga MIRA TAMBIÉN La buena noticia en Peñarol fue el regreso de David Terans tras superar el desgarro “Esos errores nos repercuten en todo. En los tres millones de dólares que te deja la Copa Libertadores , torneo para el que luchamos por clasificar, y en el camino al título del Campeonato Uruguayo que lleva un nombre especial para nosotros, pero si lo estás perdiendo por incidencias directas y son circunstancias escandalosas como el penal de ayer o como el metro habilitado que estaba el ‘Canario’ Álvarez contra Rentistas, algo que fue inexplicable, definitivamente Peñarol tiene que empezar a decir esto no está siendo justo y no está siendo normal el trámite que se está dando en los partidos. Pero ahora ya no alcanza porque nos sacaron en 10 fechas seis puntos que los teníamos casi ganados pero por incidencias directas del arbitraje no los logramos. Ahora ya no alcanza. Se tenían que haber preocupado cuando los llamamos, porque por interno te dicen que pasan cosas que no son normales pero nadie las corta y nos dejan después de ayer por ejemplo, con medio pie afuera. Ya no tiene sentido hablar, reunirse y pedir audiencias si se ríen del trabajo de mucha gente y la inversión de todo un año para poder pelear un campeonato”, agregó Ruglio

Ariel Nahuelpán le reclama a Andrés Matonte. Foto: Nicolás Pereyra. El presidente carbonero contó también que le molestan las repercusiones de sus llamados: “Encima por quejarte y denunciar hechos que los ve todo el mundo te dicen que te van a denunciar y yo no dije nada malo. Fuimos a pedir de todas las formas correctas que se hiciera todo lo posible para que el torneo se terminara en condiciones normales y no lo hicieron. No acusé a nadie, solamente hablé de lo que se ve en la cancha, pero te dicen que te van a denunciar. Yo no hice declaraciones para que me denunciaran, lo que digo es lo que ve el Uruguay entero y es lo que está pasando con este campeonato. Que alguien se haga cargo”

Los hechos concretos que denunció Peñarol fueron el mal arbitraje del encuentro ante Cerro , Deportivo Maldonado y ahora tras lo sucedido ayer en Belvedere frente a Liverpool ya que los aurinegros entienden que Andrés Matonte no sancionó un penal sobre Nahulepán

Andrés Matonte. Foto: Nicolás Pereyra. “Desde que asumí como presidente hay mucha gente que me dice que por la diplomacia no sirve porque te van llevando, te van llevando, dando excusas y te dicen que se están preocupando, pero después las cosas no cambian nunca. Que si en algún momento presionás fuerte las cosas siguen dándose igual y cuando querés acordar ya estas afuera de la definición del campeonato y lamentablemente hemos intentado todos los caminos para que la cosa mejore y me terminaron demostrando que no nos dan soluciones: pasan cosas alevosas, los jugadores se burlan de los penales que inventan y les cobran y te das cuenta que por la diplomacia te van llevando a quedarte afuera de la pelea”, explicó Ignacio Ruglio

Por último, el presidente de Peñarol remarcó que “hay alguien que está jugando con nuestro trabajo y se tiene que hacer cago porque nos sacaron seis puntos por fallos arbitrales que no se explican y nadie te da una respuesta acerca de lo que está pasando”.

