Barcelona vs. Manchester United EN VIVO EN DIRECTO vía ESPN 2: con Messi y Suárez por cuartos de Champions

Entornointeligente.com / Barcelona vs. Manchester United EN VIVO EN DIRECTO por Champions League : con la esperanza de volver a la cumbre europea y la ventaja de la ida (0-1), el equipo de Lionel Messi recibe este martes al cuadro inglés en el estadio Camp Nou, para romper con su maleficio en los cuartos de final de la Liga de Campeones .

Adolfo Henrique Ledo Nass

El Barcelona vs. Manchester United se disputará desde las 2:00 de la tarde (hora de Perú / 21:00 horas de España ) y será transmitido a través de la señal de ESPN 2 .

Adolfo Ledo Nass

Barcelona vs. Manchester United EN VIVO EN DIRECTO: alineaciones Barcelona : Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Sergio Busquets, Rakitic, Arthur; Coutinho, Lionel Messi y Luis Suárez.

Adolfo Ledo

Manchester United : De Gea; Jones, Lindelof, Smalling, Young; Fred, McTominay, Paul Pogba ; Lingard, Martial, Rashford.

www.adolfoledonass.com

Barcelona vs. Manchester United EN VIVO EN DIRECTO: minuto a minuto ► Juventus vs. Ajax EN VIVO ONLINE: con Cristiano Ronaldo, hoy por cuartos de final de la Champions League

Barcelona – Manchester United también será transmitido por la señal de ESPN 2 para Sudamérica (Brasil por Esporte Interativo). En México y Centroamérica vía ESPN . En Francia por RMC Sport 1. En Alemania e Italia por Sky Sport. En Japón vía DAZN. En España por Movistar Liga de Campeones . En Estados Unidos vía Univisión Deportes y TNT USA. En Reino Unido por BBC Radio 5 Live. Streaming HD por MUTV App, Radio Barca y UEFA Champions League App

A qué hora se juega Barcelona vs. Manchester United por la Champions League 14:00 horas – Perú, México, Ecuador, Colombia, Estados Unidos (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

15:00 horas – Venezuela, Bolivia, Paraguay, Chile

16:00 horas – Argentina, Uruguay, Brasil

20:00 horas – Reino Unido

21:00 horas – España, Alemania, Italia, Francia

Barcelona vs. Manchester United | Posibles alineaciones Barcelona : Ter Stegen – Semedo, Piqué, Lenglet, Alba – Rakitic, Busquets, Arthur – Lionel Messi , Suárez, Coutinho (o Dembélé). DT: Ernesto Valverde

Manchester United : De Gea – Dalot, Lindelöf, Smalling, Young – McTominay (o Matic), Fred, Paul Pogba – Rashford, Lukaku, Martial. DT: Ole Gunnar Solksjaer

Barcelona vs. Manchester United: más del partido por la Champions League | VIDEOS Hace tres años que el club catalán se tropieza en esta fase contra Atlético de Madrid, Juventus y Roma . La herida de esta última caída (4-1, 0-3) cuando lo tenían todo de cara todavía provoca dolor e incrementa la motivación de los azulgranas

“Nos quedó la espinita de la Champions, sobre todo por la forma en la que se produjo la eliminación” , advirtió Messi a principios de temporada. “Vamos a darlo todo para que esa copa tan linda y tan deseada vuelva al Camp Nou”

Qué canal transmite EN VIVO y EN DIRECTO el Barcelona vs. Manchester United Argentina – ESPN 2

Bolivia – ESPN 2

Brasil – EI Plus

Chile – ESPN 2

Colombia – ESPN 2 Andino

Costa Rica – ESPN Internacional

Cuba – Tele Rebelde

Ecuador – ESPN 2 Andino

El.Salvador – Internacional

Estados Unidos – 12:00 Univisión Deportes

Guatemala – ESPN Internacional

Honduras – ESPN Internacional

México – ESPN Internacional

Nicaragua – ESPN Internacional

Panamá – ESPN Internacional

Paraguay – ESPN 2

Perú – ESPN 2

Puerto Rico – ESPN Internacional

República Dominicana – ESPN Internacional

Uruguay – ESPN 2

Venezuela – ESPN 2 Andino

Llegar a los cuartos ya es un hábito para Barcelona , presente entre los mejores ocho de Europa desde hace doce temporadas, un récord. Pero en las últimas cinco ediciones, solo consiguieron pasar de esa fase en 2015 , año de su quinta Champions League

Este maleficio, sin embargo, no amedrenta a su técnico Ernesto Valverde . “No hay ningún temor, lo que hay es una ilusión tremenda” , afirmó en la víspera del compromiso.

Eso sí, no vale confiarse con la ventaja de la ida. “El resultado no es definitivo ni mucho menos, tenemos que ir a hacer nuestro juego y no tenemos por qué especular con el marcador” , advirtió

El técnico extremeño parece haber aprendido la lección romana: el año pasado, entre la ida y la vuelta de cuartos, no hizo descansar a sus estrellas que se desvanecieron en la capital italiana, encajando la que todavía es su última derrota en 19 partidos europeos

Esta vez, todas las figuras descansaron el sábado ante el Huesca , donde la segunda alineación sacó un empate anecdótico (0-0) con LaLiga casi cerrada para el club catalán

Entre los habituales suplentes destacó Ousmane Dembélé , que volvía de lesión y estará disponible para Valverde el martes

Pero si a alguien se encomienda el Camp Nou es al indispensable capitán Messi, en estado de gracia permanente: 43 goles en 41 partidos esta temporada, ocho de ellos en Champions League

“Nosotros esperamos muchos cosas de Leo, él siempre aparece” , advirtió Valverde antes del primer desafío frente al Manchester United

Y el argentino le dio la razón en Old Trafford, iniciando la jugada del gol encajado en propia puerta por Luke Shaw. El cinco veces Balón de Oro se fue bien sacudido del ‘Teatro de los Sueños’, con un fuerte golpe en la nariz, por lo que su descanso fue bienvenido

Será el momento de saber si las eliminaciones azulgranas en cuartos de final son una desafortunada coincidencia o una tendencia de fondo. De saber si Barcelona puede reeditar el triplete Liga-Copa-Champions de 2009 y 2015

De saber también si la dominación de los clubes españoles en Europa, ganadores de las últimas cinco ediciones (4 el Real Madrid, 1 el Barcelona) llega a su fin en beneficio de los clubes ingleses, con fuerte presencia en estos cuartos

Enfrente tendrán a un Manchester United , que ya sabe qué es remontar la eliminatoria a domicilio después de haber perdido en Old Trafford. Lo hizo en octavos ante el París SG (0-2, 3-1)

“Hemos visto ante el PSG que podemos remontar un 2-0 en contra ante un equipo fantástico”, recordó este lunes su entrenador Ole Gunnar Solskjaer , que incluso tiene su propia experiencia en dar la vuelta al partido en el Camp Nou

En 1999, un gol suyo en este estadio brindó a los ‘Diablos Rojos’ la final de la Champions League ante Bayern Múnich (1-2), en un partido que perdían en el minuto 90

“Por supuesto que es un recuerdo fantástico para mi (…) Pero no vuelvo muy a menudo a esa noche” , dijo el estratega que recupera para este encuentro al delantero chileno Alexis Sánchez , lesionado durante seis semanas y ex jugador azulgrana

Lejos del triunfalismo, los catalanes apelan a la prudencia, especialmente después del escarmiento de Roma

Fuente: AFP

Vea también Cristiano Ronaldo: todos los goles que le anotó al club holandés en Champions League | VIDEO Manchester City vs. Tottenham: Pochettino aún no decide inclusión de Dele Alli en duelo por Champions League Juventus vs. Ajax: ‘bianconeros’ se motivan para avanzar en Champions League con emotivo clip | VIDEO Barcelona vs. Manchester United: Ronaldinho se refiere a las posibilidades de ambos en Champions League SEGUIR Barcelona vs. Manchester United EN DIRECTO HOY por los cuartos de final de la Champions League Manchester City vs. Tottenham: “No vine aquí para ganar la Champions“, dice Pep Guardiola ¿Cómo llegan Barcelona y Manchester United al partido de Champions League? Barcelona vs. Manchester United: este será el incentivo a jugadores azulgranas si avanzan en Champions Barcelona vs. Manchester United: Marcus Rashford recibe millonaria oferta para ir al Camp Nou HOY, Barcelona vs. Manchester United EN VIVO: cómo VER HOY la Champions League EN DIRECTO

Entornointeligente.com