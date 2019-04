Juan Pablo Guanipa: Buscan exterminar el estado Zulia

Entornointeligente.com / ND / foto: @ElPitazoTV / 2 abr 2019.- El diputado Juan Pablo Guanipa denunció este martes la crisis eléctrica por la que atraviesa el país, la cual ha afectado de manera considerable al estado Zulia. “Buscan exterminar el estado Zulia. Lo que se vive en nuestra entidad es inaceptable”, afirmó Guanipa desde la Asamblea Nacional.Adolfo Henrique Ledo Nass

El diputado señaló que la entidad zuliana "podría abastecerse de electricidad sin necesidad de contar con el Guri, sin embargo, las termoeléctricas no se encuentran operativas", aseguró.

Sobre la decisión del TSJ de exhortar a la ANC de allanar la inmunidad parlamentaria de Guaidó, Juan Pablo Guanipa indicó que es "inexistente".

"En Venezuela no hay estado de derecho. El TSJ tampoco existe. El único ente que puede allanar la inmunidad parlamentaria es la Asamblea Nacional", expuso.

