Adolescentes criaram mosaico de cereais, estabeleceram um recorde e angariaram dinheiro para a Ucrânia

Adolescentes em Chicago criaram um mosaico com a bandeira ucraniana, recorrendo a caixas de cereais de pequeno-almoço. A dimensão do projecto fê-los conquistar um recorde mundial, reconhecido pelo Guinness, na quinta-feira, e, pelo caminho, angariaram dinheiro para a Ucrânia.

Um grupo de jovens, membros do Chicago Children United for Ukraine, usaram cerca de cinco mil caixas de cereais, doadas pela Kellogg's, para montar um gigantesco mosaico no chão do Grand Banking Hall da Wintrust Financial Corporation, no centro de Chicago.

O recorde anterior era de cerca de quatro mil caixas. Os adolescentes usaram caixas amarelas de Corn Pops e azuis de Rice Krispies para recriar uma representação da bandeira ucraniana. Desde 24 de Fevereiro que a Ucrânia tem resistido à invasão russa .

«Queríamos aumentar a consciencialização sobre a Ucrânia», declara Michael Kotcher, de 15 anos. «Por isso, decidimos quebrar um recorde por uma boa causa.»

As caixas de cereais serão doadas a um banco alimentar da cidade, enquanto vários doadores prometeram quase 15 mil dólares para a Ucrânia. «É óptimo porque estamos a ajudar global e localmente», conclui satisfeito o adolescente.

LINK ORIGINAL: Publico

