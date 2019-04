Adolescente planificó asesinato de su padre junto con otros cuatro menores

Entornointeligente.com / La víctima, Jesús Hilario Amarista Córdoba, exinspector de la extinta Policía Metropolitana. Foto: agencias Notitarde.- El autor intelectual del asesinato de Jesús Hilario Amarista Córdoba (42) años, exinspector de la extinta Policía Metropolitana, fue su propio hijo y otros cuatro menores de edad.

Así lo revelaron las pesquisas efectuadas por el Eje de Homicidios Noroeste del Cicpc .

Las investigaciones determinaron que el menor hijo del hoy occiso planificó la muerte de su padre. El muchacho hurtó de su residencia su pistola, marca Sarsilmaz, modelo CM9, calibre 9 mm, con la cual cometieron el crimen.

El homicidio ocurrió la tarde del lunes en la avenida principal de Ruiz Pineda, sector UV-9, frente a los bloque 21 y 22, de la parroquia Caricuao. El exfuncionario buscaba en el colegio a su hijo de 13 años.

Se estableció que el hijo de la víctima planificó la muerte de su progenitor, luego de hurtarle de su residencia el arma de fuego. Mientras otro adolescente de 16 fungió como autor material. Éste muchacho huyó del lugar después de entregarle la pistola a los otros menores involucrados que la resguardaron para después venderla.

Los detectives recuperaron el arma de fuego en la vivienda de uno de los adolescentes involucrados. El móvil que se maneja es la venganza.

Por el caso hay cinco los adolescentes detenidos (con edades que oscilan entre los 13 y 17 años). Todos presuntamente participaron en el hecho punible. Se espera que en las próximas horas los aprehendidos sean presentados ante un tribunal especial de Lopna.

También te puede interesar: Por celos un hombre roció con gasolina a su esposa y le prendió fuego

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

LINK ORIGINAL: Notitarde

Entornointeligente.com