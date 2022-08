Adolescente de 17 años apareció estrangulada en un terreno en Maracaibo

Entornointeligente.com /

La adolescente de 17 años se encontraba desaparecida desde el pasado sábado 30 de julio. Había salido de su casa con un vecino conocido como Orlando, de 30 años de edad

La adolescente de 17 años, Alejandra Paola Rivero Rivero, quien fue reportada como desaparecida fue hallada muerta el domingo, 31 de julio en un terreno en la vía a Los Bucares, en Maracaibo, estado Zulia.

De acuerdo con las investigaciones de los cuerpos policiales, a la adolescente la estrangularon con las manos. Tras varias pruebas descubrieron además que la jovencita, a quien hallaron sin vida en un terreno ubicado cerca del club campestre La Romareña, en Los Bucares, no fue violada.

Además de presentar muerte por asfixia mecánica, la víctima presentó golpes en su barbilla. Presumen los sabuesos de la policía científica que se resistió a la violación.

Las autoridades tienen un detenido y según se puso conocer, un funcionario del Cpbez estaría siendo investigado por el crimen.

Adolescente desaparecida Alejandra Paola y Orlando (quien sacó permiso por la joven para ir a una piscina).

Alejandra Paola se encontraba desaparecida desde el pasado sábado 30 de julio.

Había salido de su casa con un vecino conocido como Orlando, de 30 años de edad. Este declaró ante el Cicpc que en La Romareña la perdió de vista y no supo más de ella.

El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas ( Cicpc ) detuvo al amigo de Rivero y a otras 10 personas en medio de las investigaciones.

Thais Espinoza Vásquez, su madre, al parecer de crianza, denunció su desaparición ante el Cicpc y no fue hasta este lunes 1| de agosto, en horas de la tarde, que la hallaron sin vida. Su padre la habría reconocido, pues llevaba puesto la misma ropa con la cual había salido de su casa.

Les toca a los funcionarios de homicidios del Cicpc dar con los asesinos y desde ayer mismo realizan varias pesquisas.

Se dijo que Alejandra era la menor de cuatro hermanos y recién se había graduado de bachiller. Una de sus aspiraciones era estudiar en la Unes para ingresar al Cicpc.

Su cuerpo fue llevado en horas de esta tarde a la cuarta etapa de la Urbanización Altos del Sol Amada, donde residía y desde donde había salido hacia el referido centro recreacional.

Protestan por justicia La muerte de la joven Alejandra Paola Rivero, mantiene consternada a la población zuliana, y más aún a los vecinos de la adolescente que residía junto a su madre en el sector Altos de Sol Amada IV, de la parroquia Francisco Eugenio Bustamante de Maracaibo.

Se conoció que más de una docena de personas rinden declaraciones -la tarde de este martes- para avanzar en las investigaciones del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) para dar con los responsables del crimen.

Los vecinos de Altos del Sol Amada claman justicia, la tarde de este martes 2 de agosto, jóvenes y niños marcharon hasta la sede del CICPC, ubicada en la vía al aeropuerto, en rechazo de la muerte de Alejandra Paola, quienes la calificaron como una niña amable, muy educada razón por la que sienten pesar por la perdida de la joven de tan solo 17 años.

«Queremos que se haga justicia y saber quiénes fueron los asesinos de nuestra compañera. Queremos justicia para Alejandra y para las otras jóvenes que han sido asesinadas«, dijo Omarelys Cedeño, una de las manifestantes.

Madre de Alejandra: No tengo fuerzas ¿por qué Dios no me llevó a mí? Thais Espinoza (56), madre de Alejandra Paola Rivero Rivero (17), exigió justicia para su hija. «No tengo fuerza ¿por qué Dios no me llevó a mí? Quiero justicia por mi hija», gritaba Espinoza en los pasillos del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) en Maracaibo.

Según Foco Informativo, la mujer explicó entre llanto que el pasado sábado Alejandra salió con su vecino de Altos del Sol Amado IV, Orlando, de 30 años, quien sacó permiso por la joven para ir a una piscina.

«Ambos se fueron a las 11.00 de la noche y desde entonces no supe más de ella. Anoche llamó la Policía para preguntar cómo estaba vestida. Mi hermano atendió y así nos dimos cuenta», apuntó la mujer.

Hasta ahora la madre de la víctima desconoce cómo mataron a su hija, sólo dijo que su cara «fue destrozada».

