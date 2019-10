Entornointeligente.com /

TN Tecno F5 Adobe, el dueño de Photoshop, se fue de Venezuela por orden de Donald Trump La compañía anunció el cese de actividades en el país caribeño a causa de una orden ejecutiva emitida por el gobierno de Estados Unidos.

Publicada: 09/10/2019, 12:28 hs. Compartir en Facebook Compartir en Twitter Adobe deja de ofrecer servicio en Venezuela y anunció que no podrá realizar reembolsos (Foto: Shutterstock). “Después del 28 de octubre de 2019 no tendrás acceso a tu cuenta, Adobe.com, o a servicios y software de Adobe “, señaló la empresa que desarrolla y comercializa Photoshop , entre otros productos, en una notificación que envió esta semana a usuarios en Venezuela .

La compañía con sede central en San José, California, comunicó oficialmente el cese de servicios en aquel país sudamericano. La medida deriva de una orden ejecutiva en la que la administración de Donald Trump impone sanciones a la República Bolivariana de Venezuela .

Leé también La justificación de Donald Trump para echar a John Bolton, su asesor de Seguridad: “Se pasó de la raya con Venezuela” Algunos usuarios en Twitter publicaron la carta que recibieron, firmada por Adobe . Al pie del siguiente tuit incluimos la traducción al español.

Me llega un email de @Adobe avisandome que debido a la Orden Ejecutiva 13884 del @POTUS no podré acceder mas a mi cuenta. La orden es dirigida al Gobierno Venezolano, sin embargo Adobe prefiere no lidiar con nadie de Venezuela aparentemente. Alguien mas ha recibido este correo? pic.twitter.com/zkMNa3phep

— Braulio Jatar III (@brauliojatarm) October 7, 2019 “Debido a la reciente Orden Ejecutiva Presidencial en los Estados Unidos (Orden Ejecutiva 13884) concerniente a las actividades con el Gobierno de Venezuela, Adobe ya no está autorizado a proporcionarte acceso al software y a los servicios, ni a permitirte realizar nuevas compras. Para reducir el impacto de este cambio, ofrecemos un preaviso y un período de gracia hasta el 28 de octubre de 2019, para que descargues cualquier contenido que tengas almacenado en tu cuenta de Adobe”.

Sin derecho a reclamar Por otra parte, desde Adobe explicaron en una página web que publicaron para este caso particular que no podrán realizar reembolsos , también por efecto de la medida gubernamental.

Esto que Adobe está haciendo en Venezuela solo empeora la pesadilla de ser venezolano en este momento, ya que se está vulnerando la principal herramienta de trabajo e ingreso de muchisimos trabajadores audiovisuales, para los cuales su nacionalidad se ha vuelto un castigo. pic.twitter.com/6xwIuMK11J

— Leonardo Uribe 🏍️ (@Leonardo_Uribe) October 9, 2019 Principalmente conocida por su editor de imágenes, la empresa fundada en 1982 también ofrece servicios como Ilustrator, Premiere, After Effects, e Indesign, entre otros. Los usuarios en Venezuela no podrán utilizar los servicios pagos de Adobe, y tampoco los que ofrece en forma gratuita.

Leé también Nicolás Maduro, tras la crítica de Alberto Fernández por los “abusos” en Venezuela: “Quien lo diga es un estúpido” Tal como nota Gizmodo , la mencionada orden ejecutiva data de comienzos de agosto y no tiene fecha de caducidad. Mientras tanto, los dueños de Photoshop señalan que restablecerán los servicios cuando las condiciones legales así lo permitan.

Más sobre: Venezuela Nicolás Maduro: “El FMI fracasó en la Argentina, Brasil y Ecuador” El gobierno de Nicolás Maduro impidió la entrada a Venezuela del periodista John Carlin Nicolás Maduro anunció acuerdos energéticos y militares con Corea del Norte Descargá la app de TN y mantenete informado

LINK ORIGINAL: TN

Entornointeligente.com