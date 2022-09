Admitido chantaje energético y entrega patria

Entornointeligente.com /

La facilidad de conocer la historia de la humanidad por internet en la consulta que se nos ocurra, no hace quedar mal a nadie de lo que queramos enteramos. La instalación de soldados y oficiales gringos en España dio inicio en 1953, dispuesta y firmada por los Jefes de Estado Francisco Franco y Dwight Eisenhower, dos militares enfebrecidos por triunfos derechistas bélicos, acordaron los «Pactos de Madrid», evidenciando que la nación europea perdía soberanía inicialmente en Zaragoza y Torrejón.

No es de interés cuántas bases extranjeras existen en territorio español 69 años después, baste saber que la democracia no les ha pedido a los gringos irse, no les dicen yanky go home, esos dirigentes hispanos, algunos «socialistas», que dan consejos politiqueros reflejando el temor a gringolandia y pese a ser experimentados por años en la falsa democracia no independiente a pesar de elecciones, tampoco repudian vivir bajo la égida de un Monarca. Son cooptados es decir obligados por subordinación a las tretas del capitalismo que se presenta triunfador, pese a recibir más leñazos que nunca, siendo objeto de protestas encendidas particularmente en España.

Súbditos de reyes de copas y caza, monarcas invitados a venir a América, territorio ocupado hace 530 a sangre, fuego, espada y cruz liberado siglos después por independentistas, hoy aún defienden aquellas huestes asesinas de conquistadores de baja ralea, mayoría presidiarios más uno que otro quienes con ansias de ir a la India y un Don Cristóbal italiano, negociaron con los Reyes Católicos españoles, para viajes en los que por casualidad «descubrieron» esta tierra de gracia, dándole el nombre de Colón a la colonización y el de América por la anécdota del mercader y marinero italiano Américo Vespucio, al parecérsele viviendas de los nativos, a lugares de la Europa conquistadora.

Españoles esclavistas ancestros de quienes en el siglo XXI oyen a Pedro Sánchez premier español, considerar «chantaje energético de Vladimir Putin» los sucesos en Ucrania, hablan congraciándose con EE UU, a sabiendas que en su carrera política han visto ocupaciones hechas por estadounidenses en el mundo y no las criticaron jamás. El supuesto socialista militante desprestigiador a ultranza de la ideología izquierdista Pedro S ánchez antiimperialista militante del PSOE asoma idioteces al recomendar quitarse la corbata para combatir el calor y decisiones imbéciles que no le aplauden ni sus amos del norte de América y menos entre familias españolas independientes.

Estos politiqueros que comenzaron JB es decir jóvenes bendecidos por la corrupción hispana representativa, no tienen valor a la hora de sacudirse el yugo salvaje que les dicta pautas y los neo esclaviza, además creen aquello de «culturizamos América», se ufanan por haber destrozado costumbres de inteligentes tribus aborígenes, imponiendo hábitos y contagiando sífilis, complementando una conducta no precisamente la de innegables inventos y beneficios europeos que son historia hecha por españoles realmente inteligentes.

Si petardistas españoles de la política, alaban su democracia moderna y no han protestado por la ocupación de sus tierras con bases militares gringas a granel, allá ellos, abogo por quienes a través de los años han protestado en la España heredera de republicanos, indignados de saberse influenciados por medios salvajes, que entre sus prioridades aúpan a quienes sueñan visitar Pluto, al ratón Miguel, el Pato Donald y los personajes de Disney en EE UU, confesando que si no alcanza el dinero para viajar a los U S A, se conformarán con ir al Disney World europeo, que lo tienen más cerca.

Al cierre de esta «ácida» supe que en España se ha ordenado bajar el IVA de pago obligatorio para el gas, apenas a 5 %, cuando hasta ahora se pagaba varias veces ese porcentaje. Una medida que sin necesidad de crisis, ni del problema por el invierno en territorio español y menos por la calamidad natural que es pandemia, ordenó Hugo Chávez al disponer bajarle el IVA a los más necesitados, entonces lo volvieron trizas los capitalistas, salvajes o no, porque al mismo tiempo Chávez advirtió a los banqueros y amos de grandes capitales, pagar más debido a que ganaban en exceso y el pago era el mismo de los más pobres. La oposición enseguida afirmó que eso era una medida comunista, ¿le dirán lo mismo en este momento al adulante Pedro Sánchez en España?

LINK ORIGINAL: Aporrea

