Entornointeligente.com /

Ana Carvalho e Celeste Hagatong vão ter um novo problema em mãos quando entrarem no Banco Português de Fomento (BPF) para assumirem a presidência da comissão executiva e do conselho de administração, respectivamente. A actual administradora que tutela o pelouro de Risco e Conformidade, Susana Bernardo, bateu com a porta, aparentemente insatisfeita com o rumo do BPF.

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com