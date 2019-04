Greivis Vásquez repite su experiencia como comentarista de la transmisión del Final Four 2019

Entornointeligente.com / Una vez más, Greivis Vásquez demostrará sus habilidades como un profesional integral en el deporte. En esta ocasión, gracias a la invitación de la cadena Westwood One Sports, el basquetbolista venezolano será uno de los comentaristas en español de la semifinal y final del baloncesto colegial de los Estados Unidos. Por tercer año consecutivo, Vásquez compartirá, junto a Rafael Hernández Brito “El Alcalde”, como comentarista de Westwood One Sports e ESPN Deportes Radio, en la única transmisión de habla hispana. Las semifinales del torneo se llevarán a cabo el sábado 6 de abril entre Michigan St, Texas Tech, Virginia y Auburn, quienes se enfrentarán para llegar el lunes 8 de abril a la final en el Estadio US Bank. “Este torneo tiene un significado muy importante para mí. Representa lo que fue mi trayectoria colegial. Incluso mi último partido con la Universidad de Maryland fue una derrota contra Michigan St así que será algo emotivo ver a este equipo desde otra perspectiva” comentó Vásquez sobre la final de la Locura de Marzo Sobre su participación en la transmisión agregó: “Para mi ser comentarista en español de los últimos dos años del Final Four ha sido una experiencia grandiosa y habla mucho de lo que puede ser mi futuro eventualmente después de ser jugador activo”. En los últimos dos años, Vásquez ha trabajado en la recuperación de su lesión y además se ha dedicado a fortalecer todas las áreas profesionales en las que se desenvuelve. Actualmente ha demostrado que es un atleta integral, durante su tiempo fuera de las canchas se ha dedicado al desarrollo de la Fundación Greivis Vásquez, ha participado en proyectos musicales, es inversionista en varios emprendimientos y también está por hacer el lanzamiento de su línea de ropa. Durante su visita a Minneapolis el venezolano compartirá toda la información a través de sus redes sociales y participará también en distintas actividades planificadas por la NBA y encuentros con el talento joven de la NBA Academy. Para seguir la transmisión del Final Four en Español pueden ingresar a http://westwoodonesports.com/Spanish , seguir las redes de @greivisvasquez y estar atentos al blog de www.greivisvasquez.com Nota de Prensa SuNoticiero

Entornointeligente.com