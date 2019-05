Adiós a los héroes

Entornointeligente.com / Compartir Tweet Bien abrigada, tanto que ni la conocí a pesar de estar sentada a mi lado, me preguntó si me acordaba de ella. Era una colega que trabajó conmigo en la Universidad de Los Andes, con quien incluso llegué a publicar un trabajo de investigación en una prestigiosa revista de psiquiatría, actualmente desaparecida.

La última vez que nos habíamos visto en Venezuela, me explicó que se dedicaba a la magia. -¿Cómo así?, le pregunté- Domino el difícil arte de estirar la quincena, me respondió. Lo cierto es que las circunstancias pudieron más que ella, trató de seguir dando clases y montar un negocio, como emprendedora, vendiendo comida congelada, pero la falta de electricidad en el país no solo acabaron con su negocio, sino que sus artimañas con el sueldo, por más estiramiento que pudiera artificiosamente crear, terminaron por reducir su dieta a cambures con agua.

Primero trató de trabajar en Colombia, pero no dio pie con bola con los empleos, luego trató de dar clases en Ecuador, pero las trabas burocráticas fueron más fuertes que ella, luego pasó por el Perú de las inestabilidades laborales que le hicieron perder otra media docena de kilos, para terminar en Chile, en donde es mesera y ya está planeando irse para Uruguay. Posee un currículum como pocas personas que conozca, con un pregrado con menciones de honor, una especialidad y una maestría, ganadora por varios años consecutivos de premios como investigadora.

Por: Alirio Pérez Lo Presti

