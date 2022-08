Adiós a la Liza amigable

Entornointeligente.com /

Aseguró sentir tristeza por las tres personas detenidas por el robo de su pulsera

Un cambio de 180 grados anunció que dará Liza Hernández con el público, luego de ser atacada y robada el pasado miércoles por, supuestamente, dos mujeres que se le acercaron para pedirle una foto.

‘Este evento simplemente ha cambiado mi vida. Le pido a la gente que no se presten para este tipo de cosas. No hay derecho de lastimar a alguien, robarle y nunca sabes las consecuencias que tendrás que enfrentar’, manifestó ‘La doradita’.

Pues, aunque antes se caracterizó por ser accesible y alegre con quien se le acercara, aseguró que su confianza se trastocó.

‘Quiero pedirles a todos mis amigos que me entiendan, en este momento mi confianza esta fracturada, por ende no debo tomarme fotos con nadie que no conozco, porque no sé si me quieran hacer daño. No podré ser amigable y abierta con todas la personas como normalmente lo soy, porque existen personas con malos sentimientos, rabia y envidia’, explicó la exMiss Hawaiian Tropic.

Hernández describió que esta es una de las situaciones más difíciles que ha enfrentado.

‘Los que me conocen y a mi corazón, saben que ver a personas encarceladas no me da alegría, muy por el contrario me da mucha tristeza’, agregó.

Liza, según ha contado, la intención era hacerle daño: ‘Fue un hecho premeditado y planeado por una basura humana’, dijo al momento de su asalto, y por eso concluyó: ‘Estoy segura que su plan no salió como querían porque hay un Dios justo que todo lo ve’.

