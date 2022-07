Adiós a Juégatela en México

Entornointeligente.com /

Pronto llegará a su fin «Quédate en México».

La injerencia involuntaria de la Corte Suprema de Estados Unidos aliviará tensión innecesaria en México.

Ayer, la agencia AFP reportó que, en abril, en Nuevo Laredo, tres solicitantes de asilo del programa Protocolos de Protección de Migrantes fueron secuestrados mientras funcionarios locales los trasladaban a un refugio.

Este es un ejemplo de lo que produjo, paradójicamente, el mal llamado Protocolo de Protección al Migrante. Quédate en México o, mejor dicho, Juégatela en México. En muchos casos, migrantes centroamericanos fueron violados y asesinados en México.

En el silencio surgen varias interrogantes.

La primera de ellas es la segunda más importante. ¿A quién se le ocurre del gobierno del presidente López Obrador que México es un país seguro para recibir a migrantes?

¿Por qué nos enteramos a través de un libro la negociación de Quédate en México?

Los periodistas Julie Hirschfeld Davis y Michael D. Shear, del diario The New York Times, publicaron en Border Wars: Inside Trump’s Assault on Immigration, que el 15 de noviembre de 2018 en un hotel de Houston, se reunieron Marcelo Ebrard (dos semanas antes de convertirse en secretario de Relaciones Exteriores), Javier López Casarín y Mike Pompeo, secretario de Estado de Trump, entre otras personas, para colocar en charola de plata Quédate en México al gobierno estadounidense a cambio de que Trump transfiriera 10 mil millones de dólares para el desarrollo del sur de México y Centroamérica.

La inocencia que movió a los negociadores mexicanos no tomaron en cuenta las tomaduras de pelo de Trump al presidente Peña Nieto, incluyendo a su secretario Luis Videgaray.

El 30 de mayo de 2019 Trump amenazó al gobierno de López Obrador con imponer un arancel del 5% a todos los bienes que ingresan a Estados Unidos desde México por no detener a los migrantes.

La pregunta más importante que en noviembre de 2018 Marcelo Ebrard tuvo que formular a Mike Pompeo es: Quitando la fantasía de la ayuda de Trump a Centroamérica que nunca llegará. ¿qué ganará el presidente López Obrador con aplicar Quédate en México?

El año pasado, Roberto Velázquez, jefe de unidad de América del Norte de Relaciones Exteriores grabó un video un día después de que un juez obligara al presidente Biden a no desmantelar Quédate en México. En el video, el funcionario mexicano advertía que la política exterior de México la articula el Gobierno Federal, y que se reservaría en tomar una decisión sobre lo dicho por un juez estadounidense. Es decir, el presidente López Obrador pudo cancelar el acuerdo a Biden.

¿Por qué no lo hizo?

¿Cuál fue el quid pro quo?

¿Por qué en las conferencias de prensa AMLO nunca habla de este tema?

