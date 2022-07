Entornointeligente.com /

El liderazgo de los EAU está supervisando la transformación del sector industrial del país en un centro de fabricación global con un valor de más de AED 300 000 millones en PIB para 2031 con la estrategia Industria 4.0 de los EAU y la campaña «Hazlo en los Emiratos».

Aprovechando la propuesta de valor de los EAU para construir un sector industrial sólido y localizar las cadenas de suministro, la Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dhabi (ADNOC) ha identificado productos por valor de 70 000 millones de AED en su cartera de adquisiciones con potencial de fabricación local y ha firmado acuerdos por valor de 21 000 millones de AED. estas oportunidades de fabricación local.

¿Está listo para aprovechar la oportunidad de unirse a los EAU en su viaje de crecimiento de la fabricación para fortalecer la resiliencia de sus cadenas de suministro, mejorar la autosuficiencia económica y ofrecer un valor duradero?

Organizado por la Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dhabi (ADNOC), ADIPEC proporciona la plataforma definitiva para que los fabricantes locales e internacionales muestren sus capacidades para impulsar la agenda de los EAU para construir la reputación de los productos industriales de los EAU a través de la promoción de exportaciones al mercado global.

La Exposición y Conferencia de Fabricación Inteligente en ADIPEC 2022 cierra la brecha entre los sectores de energía, fabricación y alta tecnología para promover la sostenibilidad económica y ambiental y establecer la agenda para la próxima fase exitosa de crecimiento en las industrias de energía y fabricación en los EAU.

Source: https://www.adnoc.ae/news-and-media/press-releases/2022/adnoc-identifies-aed70-billion-worth-of-products-with-local-manufacturing-potential

