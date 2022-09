Adiffem revela los éxitos de su paso por España con el Real Oviedo – Diario 2001

Entornointeligente.com /

El 2022 ha sido un año de crecimiento para la Academia Integral de Fútbol Femenino (Adiffem), y no solo por la cantidad de niñas y adolescentes que forman parte de su programa, sino también por la internacionalización del proyecto que llevan a cabo en pro de desarrollar su talento.

Jovencitas que sueñan con alcanzar sus metas, que aspiran a convertirse en las futuras Deyna Castellanos o Verónica Herrera, y que ven cómo de la mano de Adiffem pueden labrar su camino en el balompié.

Por eso en la tarde de este martes 20 de septiembre sus representantes visitaron las instalaciones del BLOQUE DEARMAS para dar detalles de la experiencia de varias de sus jugadoras en España, después de entrenar con el Real Oviedo durante más de un mes.

Las futbolistas que dijeron presente en las instalaciones del conjunto asturiano En voz de su presidente Freddy Da Rocha se explicó todo el éxito de su gestión en los últimos meses, la metodología y preparación que se aplica en España, la incursión en la Liga Femenina del Fútbol Profesional de Venezuela y el logro de una de sus integrantes, Ariadna Da Rocha, quien logró quedarse en territorio ibérico para entrenar unos días más con el conjunto asturiano después de ser reconocida como la mejor portera Sub-18 (actualmente tiene 14 años) de Distrito Capital.

La portera Ariadna Da Rocha «Prácticamente nos hemos mantenido en contacto todos estos días con las chicas que regresaron de España después de entrenar con el Real Oviedo. Se dieron cuenta del trabajo físico, de las exigencias que no están acostumbradas a ver aquí. El desarrollo de su tren inferior y superior después de vivir eso fue notable, por ejemplo. También la hidratación , los entrenamientos, y toda la metodología que se implementa en el fútbol europeo» expuso Da Rocha, hablando un poco sobre el proceso de aclimatación que tuvieron las chicas en su viaje.

«Cuando tú ves el cambio físico que tienen después de haber estado un mes y medio allá te preguntas cómo puede ser el cambio a mayor escala si están más tiempo allá. La portera Ariadna Da Rocha logró quedarse unos días más con ellos. Fue invitada a repetir el programa. Ella destaca por ser la mejor portera del torneo Asociación, y a los entrenadores les encanta la exigencia que tiene consigo mismo» expresó.

Sobre la parte técnica y el porcentaje de aplicación en el entrenamiento entre esa arista y el aspecto físico expresaron lo siguiente:

«La experiencia de las chicas habla mucho de lo que es una filosofía de juego. Es bastante complicado en el ritmo que tienen ellas aquí en Venezuela con unas características particulares. Cuando ven el esquema allá y ven la diferencia con lo que se vio allá necesitan que les expliquen porqué se hacen las cosas así. Allá la pelota sale desde el fondo… porqué deben controlar el juego, y ahí es donde tu dices que es difícil pero les genera a ella unos conocimientos que las hace cuestionar todo. Quieren entender y asimilarlo» dijo Da Rocha.

La academia también informó que los entrenadores que trabajan en sus filas tienen los viernes clases especiales en donde se les enseña cuestiones teóricas de aspectos tácticos para la aplicación de esas novedades en Venezuela.

«Uno de los principios que nosotros estamos procurando tener en esta etapa de programa de internacionalización es la de brindarle a las atletas una mayor experiencia en edades formativas. No viajas a España solo para figurar o quedar con una ficha. La experiencia nos va a permitir el verdadero control de los procesos formativos. Nos pasa que llegan jugadoras que tienen grandes cualidades pero se pierde porque no lo sabes manejar al no darle continuidad. Lo que buscamos con el Real Oviedo es que nosotros podamos generar bastante retroalimentación entre el equipo internacional y nosotros aquí en Venezuela» mencionó.

Notaron las diferencias en el entrenamiento que se aplicó en España La organización informó que hablaron con el Paterna Fútbol Club de Valencia el año pasado para probar este proceso.

Adiffem tiene un año ya de fundada y en ese tiempo se han preocupado por saber qué pueden obtener en esos intercambios.

Hoy en día tienen relación con más clubes en Valencia, detallando que tienen invitaciones que trabajarán una vez que culmine este primer vínculo con el Real Oviedo.

«Nosotros actualmente tenemos conformados equipos élite que nos permite participar en competencias de fútbol menor. Y sin olvidar nuestra esencia como formadores. Realmente estas niñas cuando llegan y ven que hay chicas de 13, 14 y 15 años que se entran a patadas les suele dar miedo, y no queremos eso. Buscamos que esas niñas que nunca han tenido contacto con una pelota o una cancha natural o artificial se animen y formarlas» aseguró.

La academia valora la experiencia en territorio ibérico y esperan repetirlo «Es una necesidad el desarrollo de la profesionalización del fútbol femenino. Si las chicas no se plantean un objetivo competitivo, si no tienen esa inspiración, no hay motivación. Hoy en día el Evolution del torneo Conmebol es un torneo para niñas de 14 años que las ayuda a tener esa ambición. Es lo que las motiva a trabajar duro. Estoy seguro que la Federación sabe esto, que conozcan que debe existir una continuidad para que los programas formativos tengan éxito en su gestión, y que no les sea complicado a esas chicas cuando lleguen a la selección. Lo que se busca es que esa continuidad sea provechosa para sus carreras y llegar a la liga profesional de Venezuela».

Adiffem también informó que tienen planes de seguir trabajando con equipos en Europa, así como lo han hecho con el Oviedo. Al respecto, Da Rocha fue tajante y declaró que ya está sobre la mesa.

«Sí, nosotros tenemos en mente trabajar con más equipos europeos. Estamos en procura de eso. Hoy en día tenemos muchas chicas en España y en los college de Estados Unidos jugando. Hemos detectado que es mucho más fácil poder relacionarnos con ellas porque hay más interés. Hemos tocado puertas con la Real Sociedad, que ven el trabajo que hacemos con el Oviedo con las jugadoras y entrenadores. Saben nuestro programa. Hemos empujado en este periodo tan corto para que las chicas tengan esa vitrina internacional, para que no solo tengan su carrera en Venezuela sino también allá y sabemos que no es fácil por diversos factores. Mientras más nos preparemos es más fácil proyectar el talento nacional» esgrimió el presidente de la academia.

Adiffem habló sobre los trabajos a futuro, y detallaron lo que viene a continuación en el corto y mediano plazo:

«Nuestro deseo es el control de los procesos formativos para las jugadoras y técnicos. Cada vez tener más entrenadores preparados. No digo que los europeos sean mejores que los nuestros pero allá las tecnificaciones son otras. Una vez que tengas eso, seguir adelante con nuestro talento. Con eso podemos dar un gran paso para tener más presencia en el fútbol europeo».

El papel de Addifem en la Liga Femenina Otro de los pasos que la academia ha dado en este 2022 es su incursión en el fútbol profesional venezolano. Tanto es así que este año llegaron a cuartos de final en su primera participación. En esa ronda cayeron con el Madeira con un global de 3-0.

Al respecto, Da Rocha quiso transmitir la satisfacción que significó esa experiencia y su resultado en ello.

«Hay un trabajo serio por parte de nuestro cuerpo técnico. Teníamos ya una invitación para que formaramos parte del torneo, ser el primer club femenino con licencia de clubes. Para nosotros fue un gran reto, lo afrontamos con lo que teníamos. No realizamos grandes cambios y estamos satisfechos porque nos mantuvimos firmes con las jugadoras que formaron parte del programa de desarrollo que tenemos como filosofía. Estas chicas hicieron un gran trabajo» finalizó.

