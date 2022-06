Adex reconoce trabajo de la OMC a favor del comercio mundial

Entornointeligente.com /

El presidente del gremio, Julio Pérez, reconoció el trabajo del organismo internacional, pues luego de cuatro años nuevamente se reunieron más de 100 ministros de Comercio, demostrando al mundo la capacidad para superar las diferencias y lograr consensos a pesar de lo complejo del contexto mundial. También puedes leer: Adex sugiere acudir a OMC para resolver problema del transporte internacional «Sin embargo, aún tenemos retos pendientes a fin de mejorar el comercio internacional entre los países como por ejemplo los temas logísticos, la liberación del comercio y las restricciones no arancelarias vigentes», aseguró. Cabe recordar que la OMC proyectó un crecimiento de la economía mundial del orden del 4.7% para este año, frente al 4% de la anterior estimación. Sobrecostos logísticos A raíz del impacto negativo de los sobrecostos logísticos, que daña la competitividad del comercio exterior peruano, Adex envió una carta al Ministerio de Relaciones Exteriores en la que sugirió pedir a la OMC y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD por sus siglas en inglés), apoyo con el objetivo de resolver la grave problemática del transporte marítimo internacional. Las exportaciones peruanas en el primer trimestre del año (13,478 millones de dólares) crecieron 3% con relación al mismo periodo del 2021 y las importaciones (poco más de 14,000 millones de dólares) lo hicieron en 22.3%. Los dos acuerdos más importantes de la OMC fueron el de la pesca (tienen el potencial de revertir el colapso de las poblaciones de peces) y el de la exención parcial de los derechos de propiedad intelectual para las vacunas del covid-19. Más en Andina: ?? El Ministerio de la Producción ( @MINPRODUCCION ) informó que el sector manufactura registró un crecimiento de 2.7% respecto a abril del 2021 y 4.4% en relación a abril del 2019 (prepandemia). https://t.co/0k8S9lQiGp pic.twitter.com/WNTcRa1zd1

