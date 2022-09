Adeus Isabel I, viva Carlos III, na semana da deselegância de Bolsonaro

Entornointeligente.com /

Adeus a Gorbachev sem funeral de Estado e sem Putin

Foi no Salão das Colunas, em Moscovo, que decorreram as cerimónias fúnebres de Mikhail Gorbachev, o mesmo local que recebeu os funerais de Estaline e Lenine. Mas, ao contrário destes líderes soviéticos, o último dirigente da URSS não teve direito a funeral de Estado. Tal implicaria a presença do presidente russo, Vladimir Putin, e convites a dirigentes mundiais. Ora, o inquilino do Kremlin alegou questões de agenda para não estar no funeral do homem que pôs fim à Guerra Fria e agora morreu, aos 91 anos. Isolado no palco mundial devido à invasão russa da Ucrânia, a agenda não terá sido a única razão que afastou Putin do funeral. E talvez o presidente russo também não tenha perdoado a Gorbachev o período difícil que viveu após a queda da União Soviética, tendo tido de conduzir táxis para ganhar a vida. Goste-se ou odeie-se, o mundo despediu-se de um homem que marcou a História do mundo.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão.

Subscrever DOMINGO Diogo Ribeiro, nova esperança da natação aos 17 anos

O recorde do mundo nos 50 metros mariposa foi «a cereja no topo do bolo» na prestação de Diogo Ribeiro, que trouxe três medalhas de ouro do Campeonato Mundial Júnior de Natação, que decorreu em Lima, no Peru. «Nunca se viu nada assim na natação nacional. Já tivemos, e temos, nadadores extremamente talentosos, mas nada comparado com este fenómeno», admitiu José Machado, diretor desportivo da Federação Portuguesa de Natação, sobre o jovem, de 17 anos. Sobretudo se pensarmos que há um ano Diogo estava numa cama de hospital após sofrer um grave acidente de mota que lhe provocou queimaduras nas pernas, o ombro deslocado, um pé fraturado e uma lesão no peito. Agora, é a grande esperança da natação nacional para os Jogos Olímpicos de Paris 2024. E não faltam comparações com Michael Phelps.

SEGUNDA Oito medidas contra a inflação. Mas será que chega?

Um pagamento de 125 euros a cada cidadão não pensionista que ganhe abaixo de 2700 euros; meia pensão extra paga em outubro aos pensionistas; redução de parte do IVA da eletricidade de 13% para 6%; um teto ao aumento das rendas de 2%; congelamento dos passes dos transportes. Estas foram algumas das oito medidas que António Costa apresentou para combater a inflação. Um pacote de 2400 milhões de euros destinado a mitigar o aumento do custo de vida dos portugueses. Mas a oposição não ficou convencida. «Tardio», «uma ilusão», «aquém», um «Orçamento retificativo», uma «migalha», uma «fraude», «muito curto», gritou-se à esquerda e à direita do PS. A meia pensão adicional foi das mais criticadas, com as contas a mostrar que em 2024 os pensionistas vão perder 252 euros. Costa defendeu-se, o Presidente promulgou as medidas enquanto Costa falava ao país.

TERÇA Liz Truss aposta na diversidade contra a «tempestade»

Um dia depois de ter sido eleita líder do Partido Conservador, derrotando o ex-ministro das Finanças Rishi Sunak na votação interna, Liz Truss foi a Balmoral ser indigitada primeira-ministra pela rainha Isabel II. De volta a Londres após uma audiência de meia hora, e com a equipa à espera debaixo de chuva, bastaram cinco minutos à terceira mulher a chefiar o governo britânico para anunciar as suas prioridades diante do n.º 10 de Downing Street: «Tomarei medidas esta semana para lidar com as contas da energia e para assegurar o nosso futuro abastecimento energético», disse, prometendo tirar os britânicos da «tempestade». Para tal conta com um governo com a equipa de topo mais diversa de sempre – uma mulher para vice-PM e ministra da Saúde, um curdo nascido em Bagdad nas Finanças, um britânico-serraleonês nos Negócios Estrangeiros. Mas os tempos difíceis ameaçam não lhe dar qualquer lua-de-mel com o eleitorado.

QUARTA Bolsonaro quase faz do bicentenário um comício anti-Lula

Foi ao lado de Marcelo Rebelo de Sousa que Jair Bolsonaro assistiu ao desfile cívico-militar que marcou o bicentenário da independência do Brasil, em Brasília. Mas se já na capital o presidente brasileiro mostrara estar empenhado em fazer da data um palco para a sua campanha para as eleições de 2 de outubro, ao falar de luta entre «o bem e o mal» e evocando a ditadura militar que tanto admira, foi no Rio de Janeiro, diante de uma multidão de apoiantes reunidos em Copacabana, que mais tarde lançou os piores ataques ao principal rival, Lula da Silva. «Falo palavrão, mas não sou ladrão», garantiu, distanciando-se do «quadrilheiro de nove dedos». Palavras que terão soado como música divina aos ouvidos dos seus apoiantes e que só conseguiram acirrar o ódio dos lulistas. O resultado? Pouco terá mudado num Brasil que aos 200 anos vive uma divisão profunda.

QUINTA A rainha morreu, viva o rei Carlos III

A ida apressada dos principais membros da família real para Balmoral ao início da tarde já o deixava adivinhar, mas a confirmação chegou às 18h30 – a rainha Isabel II morreu aos 96 anos. Foram 70 anos de um reinado que atravessou a história do século XX, sempre marcado pelo sorriso empático de uma monarca sobre a qual, afinal, pouco sabemos. Mas isso não importa. Porque Isabel II era «A» rainha», aquela cujo título não precisava sequer de ser seguido de um nome para ser identificável. A sua morte marca o fim de uma era. Agora é a hora de Carlos III, o homem que esperou a vida inteira para reinar. Dificilmente alguém estará mais bem preparado do que o monarca, de 73 anos, mesmo se quase metade dos britânicos o preferiam ver abdicar para o filho William. Mas suceder a Isabel II não será tarefa fácil. Para ninguém. A rainha morreu, viva o rei!

SEXTA Carlos III lembra exemplo da mãe e promete uma vida ao serviço do país

Depois de uma receção calorosa por parte da multidão que não arreda pé do Palácio de Buckingham desde a morte de Isabel II, Carlos III teve ainda tempo para um encontro com a primeira-ministra, Liz Truss, antes de fazer o seu primeiro discurso à nação como monarca. De volta a Londres a partir de Balmoral, onde a mãe passou os últimos dias de vida, o rei surgiu sentado ao lado de uma fotografia de Isabel II. «Renovo diante de vós este compromisso de serviço durante toda a vida», garantiu, a lembrar o voto que a mãe fizera aos 21 anos, ainda antes de subir ao trono, e que cumpriu até ao fim. Um recado àqueles que desejam vê-lo abdicar a favor do filho, William. Carlos III recordou o exemplo e «inspiração» da sua «amada mãe». Mas não esqueceu uma palavra para a mulher, Camilla, agora rainha consorte, cujo «serviço público leal» destacou.

LINK ORIGINAL: Diario Noticias

Entornointeligente.com