Adeus Aqualuz, olá Editory by The Sea: Tróia tem novo cinco estrelas

A chancela The Editory avança em Tróia com remodelações e novidades: depois do Aqualuz Mar, agora by The Editory, e do Troia Residence, chegou o By the Sea, que substitui o Aqualuz Lagoa e aposta mais alto, com luxo e cinco estrelas.

The Editory by The Sea, investimento da unidade de Hotelaria da Sonae Capital (do mesmo grupo que O PÚBLICO) – em comunicado refere-se 1,5 milhões de euros –, disponibiliza 132 apartamentos em 16 pisos e aposta em programas de tempos livres e um restaurante com pilares da gastronomia local e portuguesa.

«São 9 tipologias que se dividem entre 65 estúdios e 67 suítes», resume-se, «com kitchenette equipada, varanda privada, serviço de quartos disponível 24 horas, wi-fi e chromecast» .

«Rodeado de mar e de natureza», o By The Sea integra piscina interior aquecida e piscina exterior e sugere «programas de spa, yoga, pilates, ginásio [24h] e actividades ao ar livre». O bem-estar prolonga-se para lá do Wellness Center com » programas de passeio, aluguer de bicicletas, observação dos golfinhos, trilhos pedestres».

The Editory by The Sea dr The Editory by The Sea dr The Editory by The Sea dr The Editory by The Sea dr Fotogaleria dr O detalhe: a «arte contemporânea e a identidade local» unidas fazem parte do conceito. Logo à entrada, um «mural da artista plástica Tamara Alves que, em parceria com a Underdogs , desenvolveu três trabalhos» para o hotel. «A artista desenvolveu ainda as aguarelas Troia I e II, enquanto interpretação da experiência de Tróia», acrescenta-se.

Já no restaurante Salicórnia (127 lugares sentados) prometem-se «os sabores da região»: «matérias-primas regionais e os sabores mais icónicos» é a garantia dada para pôr à prova. Estrelas: » choco frito, o peixe fresco ou a carne de Mértola». A carta de vinhos também quer expressar «a região e o país vinícola com autenticidade». Funciona para almoços e jantares (12h/14h30, 19h30/22h30).

Foto The Editory by The Sea, restaurante Salicórnia dr Um bar complementa a experiência, tendo ligação à piscina e oferecendo também » petiscos regionais».

As ofertas de lançamento para o Verão começam, no site do hotel, em 169 euros por noite (com pequeno-almoço) para 2 adultos e jovem (até 15 anos), com obrigação de estadia mínima de sete noites.

