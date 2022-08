Adeudan beneficios al 80% de los petroleros contratados en Falcón

Entornointeligente.com /

El sindicato Petroleros Sin Fronteras denunció que al 80% de los trabajadores que presta servicios a Petroleros de Venezuela (Pdvsa), en el Complejo Refinador Paraguaná (CRP), le adeudan sus beneficios y algunos de ellos solo reciben el pago neto de la semana. El representante nacional de la organización, Carlos Colina, detalló a El Pitazo que algunas contratistas superan las 24 semanas de deudas.

Destacó la acción de la contratista Cosica, que adeuda a sus trabajadores 24 semanas del bono en dólares, cuatro semanas del bono petrolero y tres semanas del bono de transporte. El lunes 22 de agosto los trabajadores no desembarcaron del autobús en las áreas de la refinería Cardón, sino que desviaron la unidad hasta la oficina administrativa para exigir el pago de sus beneficios. Los responsables de la empresa se comprometieron a ponerse al día con los pagos.

Otra contratista es Reinca, que tiene varias demoras en semanas de los tres días por uno en cada retraso de pago. Depositaron la mitad del dinero y les quedan debiendo cinco bonos de transporte y 19 semanas del incremento del bono en dólares. «Sabemos que la semana pasada la empresa recibió el pago de dos facturas, una grande y una pequeña, y no ha dicho nada todavía. La excusa en el retraso de los pagos es que Pdvsa no les paga al día, pero cuando Pdvsa desembolsa dinero, tampoco pagan», expresó Colina.

Según el representante sindical, estos bonos y beneficios nacieron en el año 2020, para poder atraer a los trabajadores nuevamente a la empresa petrolera ya que los salarios no son atractivos para los especialistas en distintas áreas. «Nadie quería trabajar por ese salario que no les alcanza ni para la vianda, pero ofrecieron bonos en dólares que al menos resuelven la comida de sus familias y por eso los trabajadores volvieron a Pdvsa, pero ahora viven al retraso de esas semanas pendientes, mientras acuden a trabajar muchas veces sin una vianda porque lo que ganan no les alcanza».

