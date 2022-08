Adepcoca rechaza diálogo con Alanez: «Lo ilegal no se negocia»

Entornointeligente.com /

La Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) revolvió que solo dialogará con el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Remmy Machicado, no con Arnold Alanes. Exigen el «cierre sí o sí» del puesto de venta ilegal ubicado en la calle 1 de Villa El Carmen.

El comité de autodefensa y la dirigencia de Adepcoca respondieron mediante una carta al ministro que este miércoles convocó a Freddy Machicado y Arnold Alanes a dialogar para solucionar el conflicto a raíz de la instalación de un mercado ilegal en La Paz.

«Queremos ser claros y enfáticos, lo ilegal no se negocia; repito, lo ilegal no se negocia. Ese puesto de venta ubicado en calle 1 de Villa El Carmen no se negocia. La posición de los socios de la zona original y ancestral es clara: se cierra sí o si ese puesto de venta ilegal apadrinada políticamente», sentenció el presidente del comité de autodefensa.

Manifestó que están totalmente dispuestos y tienen toda la voluntad de dialogar, pero solo con el titular de Desarrollo Rural y Tierras, porque el conflicto es con el Gobierno y no con ese «individuo» de nombre Arnold Alanes, dijeron los dirigentes en una conferencia de prensa.

«Somos claros, queremos sentarnos con el ministro, pero con ningún otro individuo», reiteró, al pedir que la autoridad de ese despacho reconsidere y hasta las 16:00 instale la mesa de diálogo, pero solo con la Adepcoca de la zona tradicional de producción de coca.

Por su parte, el presidente de Adepcoca, Freddy Machicado, manifestó que el conflicto es con el Gobierno porque es la autoridad que debe hacer respetar la ley, es decir, la vigencia de dos mercados legales en el país.

«Claramente la reunión sea directamente con la autoridad y que a través de esta autoridad se dé solución, el único tema es el mercado ilegal y paralelo, no está en el marco de la ley», sostuvo el dirigente.

Asimismo, ratificó que los cocaleros están en estado de emergencia y en vigilia permanente para iniciar las medidas de presión si es que el Gobierno sigue manteniendo abierto el puesto de venta de Alanes.

