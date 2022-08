Adepcoca de Arnold Alanez convoca el jueves a una asamblea y marcha con banderas blancas

Entornointeligente.com /

El presidente de este sector, Arnold Alanez, anunció que este jueves 25 de agosto se llevará a cabo una asamblea y una marcha con banderas blancas para pedir la pacificación de Yungas y el respeto a la Asociación de Productores de Hoja de Coca de La Paz (Adepcoca). La asamblea se desarrollará en puertas del mercado, en el exColegio Andino, cerca de la Terminal Minasa donde se evaluará la situación y el persistente conflicto. No descartó que se pueda plantear ir a nuevas elecciones para definir la dirigencia de Adepcoca. «Nosotros no le tememos a una nueva elección, nosotros hemos ganado en cancha y estamos seguros que podemos volver a ganar», afirmó a Erbol, a tiempo de insistir que su mercado es legal. En su criterio, las movilizaciones que convoca Machicado buscan generar «actos vandálicos con grupos irregulares, armados, muy equipados para causar terror y zozobra» ante la falta de argumentos para poder sostener un diálogo «frente a frente». Reiteró que su dirigencia fue elegida en elecciones resueltas fruto del diálogo y acuerdos que establecieron los exdirigentes Elena Flores y Armin Lluta «El otro sector (Freddy Machicado) es fruto de una montonera de gente que han sido elegidos en la calle, fruto de un Comité de Autodefensa que no figura en ningún artículo de nuestras normativas», aseguró. Cuestionó que de los cerca de 41.000 socios que se convoca en las movilizaciones contra su sector, solo participan al menos 1.000 personas. Cerca del medio día de este lunes se suscitaron nuevos enfrentamientos entre el sector de Machicado y a la Policía en Villa Fátima.

LINK ORIGINAL: Los Tiempos

Entornointeligente.com