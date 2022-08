Adepcoca advierte con intervenir Desarrollo Rural y se declara en pie de lucha

Entornointeligente.com /

Este miércoles nuevamente los productores de coca afiliados a la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) fueron dispersados por la Policía con el uso de gases lacrimógenos. En el enfrentamiento se escucharon detonaciones de dinamita. Productores hablan de detenidos y heridos, el Gobierno lo niega. Los cocaleros se movilizaron pasado el mediodía con dirección a la zona de Villa El Carmen donde está ubicado el nuevo centro «ilegal» de abastecimiento de la hoja, que está dirigido por Arnold Alanes afín al partido gobernante. Pero un fuerte contingente policial interceptó la protesta con el uso de gases lacrimógenos, mientras que los cocaleros utilizaron petardos en contra de los uniformados. Incluso se escuchaba la detonación de dinamitas. El presidente de Adepcoca, Freddy Machicado, volvió a advertir que no permitirán la vulneración de sus derechos con el funcionamiento de un mercado totalmente «ilegal», porque la Ley General de la Coca reconoce solo dos mercados, el de Sacaba en Cochabamba y el de Adepcoca en Villa Fátima, La Paz. «Vamos a radicalizar las medidas, no podemos permitir el avasallamiento del gobierno», advirtió, al repudiar la acción policial que hirió a varios de sus compañeros y detuvo -según su versión- a tres productores que fueron trasladados a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen. Sin embargo, el viceministro de Régimen Interior, Ismael Tellez, negó que existan detenidos y heridos, dijo que el abogado de Adepcoca Gualberto Cusi puede decir lo que quiera, porque en los hechos no existen arrestados. Sin embargo, en relación a los heridos, imágenes difundidas por los medios de comunicación muestran a una persona en el suelo presuntamente herida. Roberto Quispe de la central Chirca regional Chulumani tenía herida su nariz, dijo que una granada de gas le llegó y dañó su tabique. Otro de los dirigentes dijo que «Más de 2.000 efectivos nos están dando con todo. El gobierno viola la Constitución, nosotros vamos a estar hasta las últimas consecuencias», sostuvo. Dijo que están dispuestos a dar sus vidas o ir a la cárcel por defender Adepcoca. Machicado reiteró en varias oportunidades que su lucha será hasta las últimas consecuencias «hasta cerrar ese mercado chuto». Advirtió que si es necesario «vamos a intervenir el Ministerio de Desarrollo Rural», porque es el ente que tiene que resolver estos conflictos. El dirigente también tildó a ese mercado abierto por un sector afín al MAS de ser «directamente una sucursal del Trópico de Cochabamba, aquí hay alcahuetes, lamentablemente que van en bien de ese sector». Añadió que no es admisible que un sector de los Yungas responda a la política del Gobierno, y advirtió que van a seguir en pie de lucha, que no van a ceder a la intimidación y a la persecución. El derecho a la protesta está garantizado, pero no vamos a permitir el uso de dinamita, por lo que se va a identificar a quienes estén manipulando y se van a iniciar procesos, manifestó el viceministro de Régimen Interior, Ismael Tellez.

