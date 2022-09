Entornointeligente.com /

Valeria Ripoll, en conferencia de prensa, el 20 de setiembre, en la sede de ADEOM en Montevideo.

Foto: Mauricio Zina, adhocfotos

Adeom saludó la decisión de la IM de volver a gestionar la limpieza en el Municipio B, pero plantea que pase a manos de los funcionarios Publicado el 20 de septiembre de 2022 Gobiernos departamentales 5 minutos de lectura «Es una zona donde se podría trabajar muy bien por parte de trabajadores municipales», dijo en una conferencia de prensa la secretaria general de Adeom, Valeria Ripoll. Nuestro periodismo depende de vos Suscribite por $195/mes Si ya tenés una cuenta ingresá Registrate para acceder a 10 artículos gratis por mes Tras el anuncio que hizo el lunes la Intendencia de Montevideo (IM) en cuanto a que pasará a encargarse de los servicios que prestaba Consorcio Ambiental del Plata (CAP) en el Municipio B (Centro, Ciudad Vieja, Cordón, Palermo, Barrio Sur, Parque Rodó y parte de Tres Cruces), la Asociación de Empleados y Obreros Municipales de Montevideo (Adeom) brindó una conferencia de prensa este martes en su sede, en la que «saludó» la decisión, pero planteó cierta «incertidumbre» y consideraciones sobre los siguientes pasos que debería dar la administración.

La secretaria general del sindicato, Valeria Ripoll, encabezó la conferencia, y en línea con lo que manifestó ayer en Twitter, sostuvo que el anuncio de la comuna «está alineado con lo que ha sido un planteo histórico de Adeom», en el sentido de que «esta privatización, que tiene más de 30 años, es cara, es ineficiente, es de mala calidad, no les presta un buen servicio a los vecinos de esta zona», y subrayó que los barrios abarcados son de los «más favorables para hacer la recolección».

«Ya hemos planteado que si nosotros la asumiéramos [la recolección en esa zona] es muy fácil de mantener en las mejores condiciones», dijo Ripoll, debido a la «buena caminería, [a que] se puede trabajar de noche, [a que se trata de] basura que no es demasiado pesada». «Es una zona donde se podría trabajar muy bien por parte de trabajadores municipales», enfatizó.

Ripoll recordó que el sindicato hizo ese planteo a la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, cuando todavía «era candidata» y apenas asumió el cargo. Al respecto, señaló que el anuncio del lunes, que estuvo a cargo del director de Desarrollo Ambiental de la IM, Guillermo Moncecchi, no se alinea en su totalidad con el pedido de Adeom, que es «remunicipalizar» la tarea, sino que «lo que hace es no hacer la licitación, pero pasará a un modelo de fideicomiso».

«Nuestro objetivo fundamental es que este proceso culmine con la remunicipalización de estos servicios, por lo tanto, que estos trabajadores pasen a ser trabajadores municipales y que seamos nosotros quienes nos encarguemos de esta gestión», insistió. «Para dejarlo bien claro: saludamos la decisión, está alineada con lo pedido por Adeom, porque ya no se va a malgastar este dinero en esta contratación, pero para que se concrete el punto de nuestra plataforma reivindicativa y que estemos de acuerdo del todo con la definición se tiene que dar un proceso de pasar de este fideicomiso a que la tarea sea realizada por trabajadores municipales», sintetizó. Ripoll puso como ejemplo el proceso que se dio en esta administración con los trabajadores de TV Ciudad.

Aunque aclaró que no conforma del todo, Ripoll expresó opiniones positivas sobre el anuncio por el ahorro que conlleva para la administración: «Estamos hablando del entorno de 14 millones de dólares mensuales que gasta la IM en esta licitación, sumado a que la intendencia continuamente multa a CAP por incumplimientos», apuntó, y agregó que «la lista de incumplimientos es enorme», e incluso «a veces no se llega a multar [a la empresa] por todo lo que no llega a cumplir».

Sobre el último punto, la dirigente de Adeom dijo que «esto no tiene que ver con que sean malos trabajadores los que cumplen esta tarea, sino que hay una mala gestión, no hay recursos suficientes y no hay maquinaria suficiente». En ese sentido, planteó que «si ya pasando a un fideicomiso calcularon que es un ahorro, ni que hablar cuando la maquinaria y los funcionarios son tus funcionarios y tu maquinaria. Está claro que eso abarata muchísimo los costos: ya no dependés de una empresa o de varias empresas que te regulen los costos en el mercado».

Asimismo, Ripoll dijo que Adeom va a «trabajar para que los trabajadores [que ahora están bajo la órbita de CAP] tengan las mejores condiciones, las mismas que el resto de los trabajadores municipales, y esa pelea va alineada a que pasen a ser funcionarios municipales, con el mismo salario, la misma jornada laboral, y todos los beneficios y características de trabajo que tenemos los municipales».

Para negociar estos aspectos, se instalará una comisión de trabajo en la cual participarán las autoridades y Adeom, señaló el presidente del gremio, Aníbal Varela, quien informó que las tareas de recolección de residuos en esa zona alcanzan a «unos 400 trabajadores, más o menos».

Una advertencia de cara a las fiestas y una evaluación positiva sobre la «escucha» de las autoridades Este proceso se enmarca en la «discusión de una reestructura» más general que está llevando adelante la comuna capitalina, explicó Ripoll. La secretaria general de Adeom indicó que precisamente para llevar adelante esta reestructura se sometió a consideración de la Junta Departamental de Montevideo el préstamo que se solicitó al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por 70 millones de dólares, que no fue aprobado . Al respecto, Ripoll dijo que la reestructura contenía «varios puntos de acuerdo con el sindicato; no con la metodología del préstamo, pero sí con el objetivo, que es tener distintos mecanismos de recolección según las características del territorio».

Si bien «eso no se pudo implementar a partir de que no se votó el préstamo del BID», Ripoll apuntó que la IM planteó que «mediante préstamos dentro del período y algunas otras formas de financiamiento va a intentar avanzar lo máximo posible en esta línea» . En ese marco, continuó Ripoll, fue que se comunicó al sindicato, «por ejemplo, la remunicipalización de la limpieza de las playas del oeste» y que «se termina de concretar el lavadero que habían planteado los compañeros con funcionarias municipales que van a ingresar de la lista obrera, aquella de 2011, donde quedaron postergadas las mujeres».

«Ahora falta lo de fondo, que son camiones, contenedores; se acercan las fiestas y no estamos en las mejores condiciones», advirtió Ripoll. Sobre este punto, dijo que «tienen que llegar los camiones de transferencia que se habían comprado en el período de [el exintendente de Montevideo] Daniel Martínez». Consultada por la prensa sobre la evaluación que hace el sindicato de la situación de la limpieza en la capital en la actualidad, Ripoll afirmó que «hoy es mejor de la que teníamos, pero no estamos en óptimas condiciones». «Es visible que la situación es mejor: no hay grandes atrasos, no hay grandes desbordes», acotó, y Varela intervino en el mismo sentido: «Todos vieron en fin de año que en la recolección no hubo ninguna zozobra, todo el mundo quedó contento con cómo se hizo la recolección este fin de año».

En líneas generales, Ripoll consideró que la administración actual «escucha mucho más a los trabajadores del sector, y eso, a nuestro entender, está colaborando a mejorar la gestión». Respecto de la gestión anterior, expresó que «con Martínez es de público conocimiento cómo no se tomó ninguna propuesta de los trabajadores, y el resultado fue el peor para la población de Montevideo». En tanto, con la antecesora de Martínez, Ana Olivera, «terminamos también con los militares juntando la basura, los cantones, con un decreto de esencialidad, o sea que lo que menos se hizo fue escuchar a los trabajadores municipales», evaluó.

«Con esta administración lo que tenemos que decir es que hasta ahora no hemos tenido una situación de gran conflicto. Tenemos un convenio colectivo alcanzado en pandemia y hemos logrado acuerdos en el funcionamiento de varios servicios», resumió Ripoll.

En adelante, apuntó que falta consolidar ciertas conquistas para que la evaluación sea del todo positiva: «Si conquistamos remunicipalizaciones, si terminamos con los trabajadores de la órbita privada trabajando en los servicios municipales, y si se concreta la presupuestación de trabajadores que nunca tuvieron carrera funcional, está claro que el resumen tiene que ser sumamente favorable para el sindicato. No porque tengamos una buena administración o sea la más buena de todas, o Carolina Cosse sea la más buena de todas, sino que, creo, es la primera administración que se sentó a escuchar, por lo menos en estos 15 años, los planteos de los trabajadores, los analizó, los puso a prueba, y creo que los resultados están siendo favorables», finalizó Ripoll.

