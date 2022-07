Entornointeligente.com /

fique por dentro

Eleições Assédio sexual na Caixa Sisu Mega-Sena Ser queer Adele fala 'Fora, Bolsonaro' em show em Londres após pedido de fã Cantora fez primeira apresentação ao vivo em sua cidade natal desde que machucou cordas vocais, em 2017. Por g1

01/07/2022 20h57 Atualizado 01/07/2022

1 de 1 Adele em imagem de divulgação de seu novo disco, '30' — Foto: Simon Emmett/Divulgação Adele em imagem de divulgação de seu novo disco, '30' — Foto: Simon Emmett/Divulgação

A cantora britânica Adele atendeu o pedido de um fã em seu show em Londres e repetiu «Fora, Bolsonaro», em inglês, nesta sexta-feira (1º).

Em vídeos publicados no Twitter, é possível ver o momento em que a cantora oferece o microfone a alguém no público. A pessoa pede para ela falar «go out, Bolsonaro» e ela repete.

De acordo com a revista «Variety», a cantora interagiu com os fãs diversas vezes ao longo da noite, respondendo a pedidos e perguntas diretas da plateia.

A apresentação no Hyde Park foi a primeira na cidade natal da cantora desde que ela teve problemas com as cordas vocais, em 2017 , e teve de cancelar os últimos dois shows dos quatro que estavam programados no estádio de Wembley.

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com