Adele anunció nuevas fechas de conciertos en Las Vegas

La cantautora británica, Adele , dio a conocer las nuevas fecha de sus conciertos «Weekends With Adele » en Las Vegas.

Además de las 24 fechas inicialmente previstas y que fueron pospuestas, se programaron ocho conciertos adicionales, desde el 18 de noviembre hasta el 25 de marzo de 2023.

Adele manifestó en sus redes sociales estar entusiasmada por los conciertos.

«No puedo explicar con palabras lo contenta que estoy de poder anunciar finalmente las nuevas fechas de estos conciertos. Me rompió el corazón tener que cancelarlos. Pero después de lo que parece una eternidad para hacer cuadrar la logística para el show que quiero realizar, y saber que es posible, ¡estoy más entusiasmada que nunca!», indicó en sus redes sociales.

