Adelantan investigaciones sobre presunta mala praxis policial cometida en El Hatillo

El alcalde del municipio El Hatillo, Elías Sayegh, informó que se adelantan las investigaciones a fin de esclarecer el caso en el que una familia denunció que presuntamente fue atacada por funcionarios de PoliHatillo al no acatar la voz de alto en una alcabala. Aunque Sayegh no ofreció detalles de como sucedieron los hechos, aseguró que no fue como se difundió a través de las redes sociales. Las averiguaciones están a cargo de los entes pertinentes en la materia además de una comisión vecinal de transparencia policial, que está teniendo acceso a todo el proceso de investigación. El alcalde fue enfático al asegurar que no le temblará el pulso para tomar los correctivos necesarios en caso que se compruebe la responsabilidad de funcionarios policiales en el hecho. El hecho se registró el pasado 11 de mayo, cuando funcionarios de la Policía municipal de El Hatillo (Polihatillo) supuestamente procedieron de forma irregular contra una familia en medio de un operativo. La información la dio a conocer a través de Twitter la dirigente de Voluntar Popular en el municipio, Ariana González, quien detalló que todo tuvo inicio cuando un padre de familia llevaba a su hija junto a unas amigas a la despedida de una amistad. "El señor pretendía llevar a sus hijas a la despedida de un amigo de ellas, pero terminó siento embestido, agredido y disparado por funcionarios de #Polihatillo", denunció González quien añadió que un vehículo sin identificación los funcionarios persiguieron el vehiculo donde iba el denunciante y los interceptaron, embistiéndole su camioneta y haciendo algunos disparos contra la carrocería. Al percatarse del error, los efectivos policiales se disculpan con el señor asegurándole que se habían equivocado y que "esto ocurre todo el tiempo", lo generó la molestia del afectado y fue atendido por el alcalde Elías Sayegh.

