Adela Noriega desata pólemica por su presunta reaparición

La actriz Adela Noriega es conocida por ser muy hermética sobre su vida privada, en varias oportunidades ha habido una serie de especulaciones que hasta la fecha no se ha podido comprobar, la actriz después realizar un proyecto profesional vuelve a retirarse sin dejarse ser vista.

Sin embargo, hace unos días ha circulado la imagen donde aparentemente paseaba feliz por las calles de Cuzco, Perú. Lo que ha causado diferentes reacciones entre los cibernautas preguntándose si se trataba de la famosa mexicana. «Se parece mucho a ella, pero no es»; «No es Adela»; « No es ella, ni los ojos ni la nariz «; «Ella no es, no sé de dónde sacan que es Adela Noriega, esta chica es bastante diferente»; «Esa no es Adela, solo fíjense en sus ojos… no son de luz»; «La verdad si se parece un poco Adela Noriega pero yo creo que no es ella; ojalá y si sea», y « Cuanto quisiera que apareciera en verdad, pero no parece la de las fotos «, estos fueron algunos de los comentarios.

Tras las distintas especulaciones, un seguidor revelo la verdadera identidad de la joven de la fotografía. «¡¡No es Adela Noriega!! Conozco a la niña de foto y es una jovencita de mi país quien es Modelo, ¡¡Creadora de contenido y emprendedora!! ¡Guapísima, por cierto, pero no se parece a Adela! «, expreso.

te puede interesar: La actriz mexicana Sabine Moussier dice que quiere ser trans Se debe resaltar que la joven con la que se confundió a la actriz se pronunció y explico que habría estado de viaje. La chica es conocida como Trini, y se dedica a crear contenido a través de su cuenta personal de Instagram.

«En mi viaje a Perú decidí quedarme sola 3 días para conocer más de Cusco, tenía varios años de no viajar sola y no les voy a mentir que las primeras horas me sentí rara y hasta un poquito incomoda, pero después de un rato volví a conectarme con esa soledad que tanto he disfrutado en mis viajes anteriores sola y volví a sentir lo delicioso que es disfrutar de tu propia compañía «, expreso la creadora de contenido en la publicación donde la compararon con la famosa mexicana.

Fue entonces cuando se lograron despejar las dudas sobre la aparición de Adela Noriega.

