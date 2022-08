Adega de Cantanhede moderniza área produtiva com 2,5 milhões de euros

Entornointeligente.com /

A Adega de Cantanhede , na Bairrada, distrito de Coimbra, está a investir 2,5 milhões de euros na modernização de toda a área produtiva. Essa obra deverá estar concluída ainda em Agosto ou no início de Setembro.

«Este investimento visa essencialmente a melhoria das linhas de engarrafamento. É uma reformulação a todo o nível daquilo que é o circuito produtivo das linhas de engarrafamento e todo o processo ligado à produção», revela, em declarações à agência Lusa, o director financeiro da Adega de Cantanhede, Carlos Reis.

Complementarmente, «toda a área de chão de fábrica foi restruturada para receber estes novos equipamentos», diz, por seu turno, a responsável pela exportação e pelo marketing, Maria Miguel Manão.

Esta intervenção surge da necessidade de substituir os equipamentos antigos que estavam a laborar e de «garantir a capacidade de responder de forma atempada às necessidades dos clientes», já que há um aumento de vendas de vinhos engarrafados, acrescentou, Maria Miguel Manão.

«É um investimento relevante e necessário. Tinha de ser feito, para dar resposta a todas estas necessidades de mercado, satisfação de encomendas e volume de negócios [que vem crescendo]», sublinha Carlos Reis.

A Adega de Cantanhede também já tinha procedido a outro investimento no valor de 1,5 milhão de euros, há cerca de cinco anos, para melhorar as condições de vinificação, ou seja, toda a fase primária do processo produtivo de vinho.

O director financeiro dá ainda nota de que a organização concretizou, no início do ano, a compra de uma área adjacente à adega, que era do Instituto da Vinha e do Vinho (IVV). A cooperativa ainda não sabe o «destino final» daquela área, já que a intenção é decidir após uma consulta alargada a todos os associados.

Fundada a 1954, a Adega de Cantanhede conta com cerca de 500 associados activos (que entregam uva todos os anos) e mais de 1.200 inscritos. Segundo a organização, está presente em mais de 20 mercados, nomeadamente Brasil, EUA, Inglaterra, França, Canadá e Japão.

