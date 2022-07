Entornointeligente.com /

There will be ex­tra sail­ings of the Galleons Pas­sage on Thurs­day 28 Ju­ly and Tues­day 2 Au­gust 2022, ac­cord­ing to a re­vised sched­ule re­leased to­day by the Trinidad and To­ba­go In­ter-is­land Trans­porta­tion Com­pa­ny Lim­it­ed (TTIT).

The TTIT says the ad­di­tion­al sail­ings are a di­rect re­sponse to pub­lic de­mand for in­ter-is­land trav­el dur­ing the Eman­ci­pa­tion hol­i­day week­end.

