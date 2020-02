Adaptan cómo decir el dicho

Entornointeligente.com /

El programa de televisión Como dice el dicho celebra su décimo año con el mismo número de temporadas, que han abordado temas sociales e inclusivos, logrando entretener y al mismo tiempo ayudar a la audiencia.

“A mí me felicitó una señora de quien su hija de 16 años estaba embarazada y un capítulo que trató ese tema le sirvió para salir de su conflicto”, comentó Sergio Corona, quien interpreta el protagónico de Tomás León.

“La verdad sí ha habido personas que han tenido problemas con su hijo o con un vecino y vieron el capítulo y salieron contentos”, indico el actor quien insistió que no es la típica serie con un final feliz sino tiene un desenlace que pone a pensar y está lleno de aprendizaje.

“Todo lo que ha aportado en programa en beneficio para muchas familias y grupos, porque cada historia, cada capítulo te enseña algo, te previene y te dice qué te conviene y que no”, añadió.

Por otra parte, la serie ha tenido que evolucionar en casi 10 años, además de adecuarse a las nuevas tecnologías y al lenguaje de las nuevas generaciones.

“Se ha tenido que ha adaptar a todo lo que le ha llegado, hace 10 años nuestros capítulos tenían treinta y tantas escenas y el aborigen de todo este streaming que ha llegado, de toda la web ha hecho que la vida sea más rápida y te pidan la inmediatez; hoy nuestros capítulos tienen entre 50 y 60 escenas, porque el público exige inmediatez y que sean entendibles y muy bien hechas”, explicó el director Emmanuel Dúprez.

“Además, los millennials no te creen tan fácilmente y afortunadamente ‘el dicho’ tiene un buen target con ellos; los que tenemos hijos millennials les vamos preguntando; una de mis grandes asesoras es mi hija, que me dice: ‘no papá así no hablamos nosotros y todos vamos aprendiendo”, abundó.

Mientras, la productora Genoveva Martínez recalcó que el éxito se debe al contenido que ofrece el programa, y por eso no se preocupan por la competencia que ejercen las plataformas digitales. “Este programa es buscado por la gente en las plataformas y le va muy bien”.

Con mil capítulos, el programa continúa su transmisión con la temporada 10 a partir del 10 de febrero por Las Estrellas.

