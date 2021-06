Adams in testa nella corsa a sindaco Ny, lascia Yang

NEW YORK. — Eric Adams è in testa nella corsa per diventare sindaco di New York. L'ex poliziotto afroamericano è in vantaggio in tutti i distretti fatta eccezione per Manhattan, dove Kathryn Garcia è avanti. A sorpresa al secondo posto si afferma la progressista Maya Wiley, mentre per Andrew Yang le primarie si sono trasformate in una nuova delusione: alla luce di risultati deludenti, l'ex candidato alla Casa Bianca è costretto a fare un passo indietro e lasciare la corsa.

“I risultati preliminari indicano che non sarò sindaco”, ha detto ammettendo la sua sconfitta e dichiarandosi pronto ad aiutare chiunque vincerà nel caso ne avesse bisogno. Per conoscere il vincitore la strada comunque è ancora lunga: ci vorranno probabilmente settimane a causa dei molti voti via posta e soprattutto del nuovo sistema di voto a scelta multipla che consente di esprimere fino a cinque preferenze.

La rivelazione delle urne, almeno per il momento, è stata Wiley, la candidata della pasionaria star dei democratici Alexandria Ocasio-Cortez. La sua affermazione mostra come la sinistra più mradicale sta avanzando anche nella capitale mondiale della finanza, così come si considera New York. Un segnale importante soprattutto per gli equilibri interni al partito democratico, dove i moderati continuano ad arginare i progressisti.

Chiunque vincerà le primarie democratiche sfiderà in novembre Curtis Sliwa, il fondatore dei Guardian Angels, ml’organizzazione no profit di volontari per la prevenzione del crimine che ha avuto un ruolo importante nei giorni più Neri della pandemia per assicurare la sicurezza. Sliwa ha battuto con facilità il rivale Fernando Mateo e si prepara a dare battaglia allo sfidante democratico. Il crimine e la sicurezza sono infatti i temi che hanno caratterizzato la campagna elettorale di tutti e due gli schieramenti, e sono quelli sui quali il prossimo sindaco post-pandemia dovrà fare subito i conti.

