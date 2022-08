Adamari López confiesa que se separó Toni Costa estando enamorada

Entornointeligente.com /

La actriz y presentadora puertorriqueña Adamari López abrió su corazón al hablar como nunca antes de su ruptura con Toni Costa y dio detalles de las cualidades que busca en un próximo compañero sentimental.

Luego de diez años juntos y una mediática separación del bailarín español, López asegura que no se arrepiente de haber tomado la difícil decisión.

«No me arrepiento de la decisión que tomé, pero no quiere decir que no haya dolido, fue un proceso difícil, tenemos una hija en común a la que yo quiero mostrarle cómo en mi pensar deberían ser las cosas para su mamá y quizás eso le sirva de ejemplo para cuando ella sea más grande», indicó.

Durante la íntima entrevista que sostuvo con la comunicadora Luz García, la puertorriqueña confesó que se separó aún estando enamorada.

«Yo veía mi vida con el papá de mi hija, no era algo que hubiese querido que pasara, pero habían cosas que no estaban bien y tampoco las podía dejar pasar.»

En cuanto a su actual situación sentimental, la actriz confesó que quisiera encontrar un hombre bueno, con quien tenga metas en común y que trabajen para enamorarse todos los días y compartir retos y vida en común juntos, además que quiera envejecer con ella. También agregó que esa persona debe amar y aceptar a su hija Alaïa.

Adamari ha participado en más de una decena de telenovelas, películas y producciones especiales. Actualmente es conductora del programa «Hoy día'' de la cadena Telemundo.

Cuerpos Hot «Edición Internacional» Escuchar a Adamari López hablar abiertamente de cómo cuida su figura, llena de inspiración a todos los que necesitan un consejo de motivación. La actriz confesó frente a las cámaras del especial de televisión «Cuerpos Hot, Edición Internacional» del programa Noche de Luz, que adelgazó porque no se sentía con energía para jugar con su hija.

El encuentro fue realizado en la ciudad de Miami, donde López posó como nunca antes frente al lente en una sesión fotográfica muy al estilo «Cuerpo Hot». La entrevista completa está disponible en el canal oficial de Youtube del programa Noche de Luz, que se transmite los domingos a las 10 de la noche por Antena Latina, canal 7.

LINK ORIGINAL: Listin Diario

Entornointeligente.com