Acusasiones entre asambleístas coptan juicio a la Judicatura

El pleno de la Asamblea Nacional , sesionará hoy, 31 de agosto de 2022, a partir de las 19:00, para iniciar la interpelación en contra de Fausto Murillo, presidente del Consejo de la Judicatura ( CJ ), de los vocales Juan José Morillo, Maribel Barreno , y María del Carmen Maldonado , expresidente del organismo.

El presidente del legislativo, Virgilio Saquicela , se vio en apuros, pero los esquivó, luego que en horas de la mañana de unas declaraciones del excoordinador de Pachakutik, Rafael Lucero , quien afirmó haber recibido ofrecimientos desde el despacho de Saquicela, a cambio del voto por la censura y destitución de los vocales de Judicatura .

«A mí me han llamado de lado a lado, de parte del señor Presidente de la Asamblea a ofrecer puestitos . Lo voy a decir claramente. Él personalmente no me ha llamado porque creo que no tendría la valentía de llamarme a decir esas cosas, pero han habido mediadores que han llamado», dijo Lucero en radio Exa.

Saquicela, quien vota con el correísmo (UNES) y el Partido Social Cristiano (PSC) , tachó de « falsedad absoluta» a estos señalamientos. «Yo no le he propuesto ni he conversado con el asambleísta Lucero, menos sobre ese tema. Le he visto en el Pleno de las sesiones , pero ni hemos saludado siquiera».

Sin embargo, poco después, Saquicela reconoció que sí le llamó por teléfono a Lucero pero afirma que fue para que revele quién o quiénes le hicieron ofrecimientos para tomarse las medidas del caso . «No se le ha ofertado absolutamente nada a él ni a nadie», reiteró.

Otras acusaciones Otras acusaciones aluden a ofertas de notarías y direcciones de la Judicatura , según lo dijeron asambleístas de UNES y el PSC, para votar en contra de este proceso.

Fernando Villavicencio , presidente de la Comisión de Fiscalización, indicó que lo publicado por el medio Venezolano News , salió publicado también, en complicidad con asesores de la Asamblea Nacional y le pareció sospechosa dicha publicación a poco tiempo que se de el juicio político contra la Judicatura.

Posturas de los distintos bloques Para una posible censura y destitución de los vocales de la Judicatura se requieren de 92 votos en el Pleno legislativo. Este organismo es el que se encarga de la administración y disciplinar a jueces y fiscales.

De las cinco bancadas de la Asamblea, tres ya tienen una postura definida : el correísmo y el PSC a favor , el oficialismo, en contra .

En los bloques de Pachakutik y la Izquierda Democrática (ID) hay posturas divididas , e incluso entre los disidentes de estas bancadas que suelen votar con el correísmo.

Los interpelantes creen que obtendrán más de los 92 votos que se requieren, pero, en contraste con esta afirmación, el coordinador de bloque del oficialismo, Juan Fernando Flores , ve improbable que eso se concrete .

Flores argumentó que varios de los 87 asambleístas que el domingo pasado votaron, fue a favor de que el juicio político continúe , no estarían a favor de la destitución .

«Consideremos que la votación final quedará por mucho menos de los 80 asambleístas », aseguró.

La votación se daría entre la noche del jueves 1 o madrugada del viernes 2 de septiembre.

LINK ORIGINAL: La Republica

