Acusan a una mujer en Iowa por estrangular a su hija de cinco años

Kelsie Thomas/ Foto: Ottumwa Police

Al principio, la madre de Iowa, Kelsie Thomas, dijo a los investigadores que su hija de 5 años se había ahorcado accidentalmente con sus pantalones de pijama mientras hacía un columpio en su armario.

Más tarde, Thomas supuestamente admitió haber matado a Cloe Chandler, quien se había graduado dos meses antes de la escuela preescolar y “le encantaba andar en bicicleta, libros de pegatinas, girasoles y todo lo púrpura”, según el obituario en línea de la niña.

Pero los miembros del jurado que consideraron un cargo de asesinato en primer grado en el incidente de julio de 2018 no llegaron a un veredicto en marzo pasado en lo que el médico forense concluyó que fue un homicidio por “estrangulación con ligadura”, informa la estación de televisión de Des Moines WHO13 .

El martes, la fiscalía y la defensa descansaron su caso en un nuevo juicio de Thomas que no será resuelto por un jurado, sino por un juez en un juicio de banco solicitado por el sospechoso, según KTVO.

Ambas partes tienen hasta el 3 de noviembre para presentar los argumentos finales por escrito antes de que el juez emita un veredicto.

El cargo de asesinato contra Thomas, de Ottumwa, siguió a su arresto el 26 de julio de 2018, después de que supuestamente admitió a los oficiales que mató a su hija, según un comunicado de prensa de la División de Investigación Criminal de Iowa, informa el Des Moines Register .

Cloe Chandler/ Foto: People

Los oficiales convocados por una llamada al 911 a la casa de la familia siete días antes, el 19 de julio, encontraron que la niña no respondía y fue llevada a un hospital donde fue declarada muerta.

El oficial Michael Sieren testificó durante el nuevo juicio que el relato de la madre y su comportamiento después de la muerte de su hija plantearon interrogantes.

“Em. Thomas, a través de este recorrido, me sorprendió que realmente no hubiera ninguna emoción involucrada en esto, en este punto, estábamos a menos de 24 horas de la muerte de su hija “, dijo Sieren, informa KTVO. “Y realmente no hubo ninguna emoción involucrada con esto, esencialmente los agentes e investigadores explicaron cómo encontró muerta a su hija”.

El médico forense, Dr. Michele Catellier, testificó que el trauma en el cuello del niño indicaba una “fuerza de lucha” inconsistente con un accidente, según el medio.

Pero un testigo experto de la defensa de Thomas, el patólogo forense Dr. Thomas Young, respondió: “No hay ningún relato de un estrangulamiento manual aquí”, informa KTVO. “Y ni siquiera está claro aquí a partir de su segunda confesión de algo aquí que realmente una especie de sentido para un estrangulamiento manual”.

Thomas, quien se declaró inocente, enfrenta una sentencia obligatoria de cadena perpetua si es declarado culpable.

