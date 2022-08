Acusan a Kim Kardashian, Sylvester Stallone y Kevin Hart de derrochar agua

Entornointeligente.com /

El oeste de Estados Unidos y México se encuentran en el año 22 de una «megasequía» que se considera la peor en la región en 1.200 años. Mientras el sur de California se enfrenta a una escasez de agua sin precedentes, celebridades como Kim Kardashian, Sylvester Stallone y Kevin Hart han sido acusadas de violar masivamente las restricciones de agua.

Según Los Angeles Times, estas celebridades se encuentran entre los 2.000 clientes del Distrito Municipal de Aguas de Las Vírgenes a los que se les han emitido «avisos de exceso», lo que significa que han sobrepasado su presupuesto mensual de agua en al menos un 150% nada menos que cuatro veces desde finales del año pasado.

Kim Kardashian se encuentra entre los peores infractores, con su casa de Hidden Hills y la finca adyacente superando su presupuesto de un mes por la friolera de 232.000 galones en junio. La propiedad de su hermana Kourtney, cerca de Calabasas, superó su presupuesto en 101.000 galones, lo que suena bastante mejor, hasta que te das cuenta de que lo hizo todo en 1,86 acres. En comparación, el comediante Kevin Hart superó su presupuesto de agua en 117.000 galones en una propiedad de 26 acres en Calabasas.

Ni las Kardashians ni Hart hicieron comentarios sobre la recepción de sus avisos de exceso. Pero el actor y director Sylvester Stallone intentó defender su consumo de agua: 230.000 galones de exceso en junio, frente a los 195.000 galones de exceso en mayo. En un comunicado, su abogado Marty Singer escribió que tiene «más de 500 árboles maduros en la propiedad, incluidos innumerables árboles frutales y pinos. Sin un riego adecuado, con toda probabilidad morirían».

Esa es la cuestión. Nadie quiere ver morir los árboles frutales si se puede evitar, pero según el portavoz de Las Virges, Mike McNutt, no se puede evitar. «Les pedimos no sólo que reduzcan al mínimo el uso del agua, sino que también les pedimos, en cierto modo, que se replanteen por completo lo que es estéticamente agradable para ellos y cómo va a repercutir en el valor de sus propiedades», dijo. «Y eso no es algo que ocurra de la noche a la mañana».

En otras palabras, no importa lo que pienses de los árboles frutales maduros, no pertenecen al desierto en un momento en el que no hay suficiente agua para todos.

«Se espera que los clientes se adhieran a las reducciones en el uso del agua y a las medidas de conservación del agua que están en vigor debido a esta emergencia», dicen los avisos de exceso. Esas propiedades están ahora sujetas a la instalación de dispositivos de restricción de flujo, que se parecen a un dólar de plata con una abertura central de aproximadamente un dieciseisavo de pulgada de ancho. Disminuyen el caudal de agua de 30 galones por minuto a menos de un galón por minuto, convirtiendo las duchas en grifos que gotean y los aspersores de agua en bultos que solo sirven para golpearse los dedos de los pies.

No se espera que la situación mejore. Según el gobernador Gavin Newsom, las previsiones indican que California perderá el 10% de su agua en los próximos 20 años debido al cambio climático global.

Estados Unidos no es el único país que se enfrenta a esta crisis. Actualmente, China y el Cuerno de África también se enfrentan a graves sequías, mientras que el Reino Unido se enfrenta a una de las peores sequías de su historia. Pero hay motivos para el optimismo. La semana pasada, el Presidente Biden firmó el mayor proyecto de ley sobre el clima de la historia, pocos días después de que la India aprobara una ley de conservación de la energía. Juntos, los dos países son responsables de cerca del 18% de las emisiones mundiales. El mayor contribuyente al cambio climático sigue siendo China, que emite casi el 30% de todas las emisiones del mundo.

