Acusan a Javier Hala Madrid de burlarse de la comunidad LGBTIQ en entrevista con Nando De La Gente por este comentario (+Video)  

La cosa se puso picante y subida de tono durante el capítulo número 57 del programa Comedia Web Show del humorista venezolano, Nando de la Gente, donde entrevistó al polémico influencer y humorista venezolano, Javier Romero, mejor conocido en las redes como J avier Hala Madrid , quien se atrevió a hacer comentarios homofóbicos. Fue durante este espacio producido en la plataforma de YouTube que el criollo reveló en tono de burla que era una persona no binaria, es decir, que no se identifica como mujer o como hombre: «Ya aquí me bloquearon como cuatro personas. Yo soy no binario… Dicen en Tik Tok, porque esa locura sale en Tik Tok, que no se siente ni hombre, ni mujer, entonces ¿qué carajo es?…’’, comentó.

Seguidamente comentó que en tono de burla que él es gay: ‘’No mentira, papi eso es show yo me beso con quien sea, como Bad Bunny, no mentirá. Ese depravado’’.

No dudó en criticar el beso del artista puertorriqueño: ‘’Eso es marketing como lo de Madona con Britney Spears… Ahora quieren vender una vaina como que… Bab Bunny no es gay, no creo que sea gay; yo creo que tiene su novia, entonces se besa con un hombre para que hablen de él’’.

